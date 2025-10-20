قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الصين تسعى لتهدئة المخاوف العالمية حيال قيود المعادن النادرة
ترامب: سنواجه أي خرق لهدنة غزة بحزم
سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر
ماذا تقدم سوزوكي جمني 2025 وكم سعرها عالميًا؟
عبقرية الفراعنة وابتكارات القرن الـ21.. كيف يستخدم المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي؟
هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
سماع دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مواجهة التحديات..وزير الخارجية يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل

وزير الخارجية يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لمنطقة الساحل
وزير الخارجية يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لمنطقة الساحل
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل “چواو كرافينيو”، يوم الأحد وذلك على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الساحل، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.


وأكد الوزير عبد العاطي على أن نسخة العام الجاري من منتدى أسوان تفرد مساحة واسعة لمناقشة سبل تعزيز الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في منطقة الساحل، مشيراً إلى أن النقاشات توفر رؤية لسبل تعاطي الشركاء، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، مع التطورات الجارية في هذه المنطقة الحيوية.


كما أكد وزير الخارجية أهمية مواصلة التعاون والحوار بين كافة الأطراف للوصول لمقاربة شاملة تسهم في تعزيز جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية الشاملة في منطقة الساحل، مشيراً إلى أن جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي عقدت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ شهدت أجواء إيجابية ومخرجات ملموسة، تعكس إدراكاً متزايداً لخطر تمدد الجماعات الإرهابية غرباً وجنوباً وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لقضية الهجرة غير الشرعية.


كما أشار الوزير عبد العاطي إلى حرص مصر على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل، مشيراً إلى أهمية تنفيذ برامج تعاون ثلاثي تستجيب للاحتياجات الأمنية والعسكرية للدول وتسهم في مجابهة الارهاب وتحقيق التنمية الشاملة، مُسلطاً الضوء على الجهود التي تبذلها مصر لدعم دول الساحل في مواجهة التهديدات الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار من خلال مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد التنموية والفكرية وبناء القدرات. 


كما أشار الوزير بدر عبد العاطي إلى ما تقوم به مصر من برامج تدريب وبناء قدرات للعناصر الأمنية من دول الساحل، فضلاً عن دور الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال عبر بعثاته التعليمية والدعوية في المنطقة. كما تواصل مصر دعمها للمبادرات التنموية ومشروعات بناء المؤسسات، بما يسهم في تعزيز قدرات دول الساحل على مواجهة جذور التطرف وتحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة منطقة الساحل چواو كرافينيو منتدى أسوان للسلام والتنمية الجماعات الإرهابية مكافحة الارهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الطماطم

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يلتقي مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين

وزير الخارجية يبحث مع مفوض الأمم المتحدة إطلاق خطة استجابة للاجئين في مصر

وزير الخارجية يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لمنطقة الساحل

مواجهة التحديات..وزير الخارجية يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل

موديز

موديز: فشل وقف إطلاق النار في غزة يهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد