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برلمان

بشرى لـ معلمي مصر.. حوافز وبدلات ومنح وزيادات بأمر السيسي

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:02 م
حوافز وبدلات للمعلمين
حوافز وبدلات للمعلمين
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حسن رضوان
أعلن المجلس الأعلى للأزهر، موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على زيادة بدل المعلم ومنح حافز شهري إضافي، والتي تنطلق من تحسين أوضاع المعلمين، وفقًا للقانون الذي أصدره مجلس النواب، مؤخرًا، وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون معلم ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعّال في بناء وتنمية وطنه.


زيادة أجور المعلمين

ويتراوح متوسط الزيادات الشهرية في حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين، والمقرر تطبيقها بداية من يناير 2021، من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.


كما يتضمن زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من ٦٥ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من ٥٠ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.


قرار شيخ الأزهر

كما أعلن الأعلى للأزهر، عن موافقة شيخ الأزهر على منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل تستحق شهريا لكافة العاملين.


ونص قرار شيخ الأزهر، على صرف بدل المعلم خصما على بند (4) نوع (45) ، وحوافز شيوخ ووكلاء المعاهد خصما على بند (3) نوع (4) حوافز المعلمين بالكادر العام، ومكافأة الامتحانات خصما على بند (3) نوع (14) مكافأة امتحانات، وحافز الأداء الإضافي خصما على بند (3) نوع (23) حافز الأداء للمعلمين.


ووجه شيخ الأزهر بسرعة موافاة الإدارة العامة للموازنة بالمبالغ المطلوبة والمترتبة على تنفيذ قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حتى يتسنى الارتباط بها على أن يتم الصرف فورا.


يذكر أن حوافز شيوخ ووكلاء المعاهد يتم خصمها على بند (3) نوع (31) حافز الإدارة المدرسية، المستحدث بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي الحالي 2020-2021 مع التأكيد على سرعة إجراءات الصرف فورا وعدم التأخير.

معلمي المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمديريات التعليمية، شددت خلالها على الالتزام بسرعة صرف حافز الأداء الشهري للمعلمين وحافز الإدارة المدرسية ومكافأة الامتحانات الإضافية، وبدل المعلم المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 212 لسنة 2020، وذلك بصفة فورية طبقا للضوابط الصادرة في هذا الشأن.


وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اعتمد القرار الوزاري الخاص بضوابط صرف حافز الإدارة المدرسية والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.

وحصل موقع "صدى البلد" على تفاصيل هذا القرار الوزاري، حيث نص القرار على أن يمنح المخاطبون من شاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة، حافزا شهريا نظير الإدارة بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.



وتتمثل شروط صرف هذا الحافز فيما يلي: يتم الصرف لكل من يشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما، وتعتبر إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والإجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية، ويشترط الإشراف الكامل على أعمال المدرسة فنيا وإداريا.


ويصرف الحافز للحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل بموجب قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، كما يصرف الحافز للحاصلات على إجازة وضع.


ويحرم من الحافز من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم 5 أيام أو أكثر من أجره خلال الشهر.


ويخصم من الحافز 2% بحد أدنى 5 جنيهات لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.


وتمنح مكافأة اضافية عن امتحانات النقل لجميع العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة وبالفئات المالية المحددة بالجدول الآتي:
كبير معلمين: 155 جنيها شهريا
معلم خبير: 140 جنيها شهريا
معلم أول أ: 120 جنيها شهريا
معلم أول: 85 جنيها شهريا
معلم / معلم مساعد: 65 جنيها شهريا


وبالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية:
الدرجة الممتازة: 155 جنيها 
الدرجة العالية: 140 جنيها
مدير عام: 120 جنيها
الدرجة الأولى: 85 جنيها
الدرجة الثانية: 65 جنيها
الدرجة الثالثة: 55 جنيها
الرابعة فما دونها: 50 جنيها.


وبالنسبة لمكافأة امتحانات النقل، يشترط أن يكون العامل مقيدا على درجة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة أو مديريات التربية والتعليم أو منتدبا ندبا كليا للعمل بأي منها، أو أن يكون من ذوي الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة، أو العاملين بمدارس الفصل الواحد، أو المدارس صديقة الفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والعاملين بمكافآت أو بعقود أو بالحصة، متى كانوا يتقاضون مقابل أداء عملهم من أي بند من بنود الموازمة بجهات عملهم.


كما يشترط لصرف المكافأة؛ المشاركة الإيجابية في العمل طوال الشهر، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما وتعتبر إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والإجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية، وتصرف المكافأة للحاصلين على إجازات مرضية بأجر بموجب قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، كما تصرف المكافأة للحاصلات على إجازات وضع.


ويحرم من المكافأة من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من 15 يوما من أجره خلال الشهر، ويخصم من المكافأة 2% بحد أدنى 15 جنيها لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

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