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أخبار العالم

3 سوريات يتعرضن للحرق والتعذيب على يد جدتهن.. وتحرك عاجل من السلطات اللبنانية

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:56 م
وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية
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محمود نوفل
تعرضت 3 قاصرات سوريات للتعذيب والتعنيف علي أيدي جدتهن، بحسب ما أعلنت عنه المديرية العـامة لقوى الامـن الـداخلي اللبنانية.


ذكر الأمن الداخلي اللبناني في بيان ان الثلاث شقيقات القاصرات هنّ كلّ من: م. ج. (مواليد عام 2011)م. ج. (مواليد عام 2013), س. ج. (مواليد عام 2018)".


ولفت البيان، إلى أنّ القاصرات الثلاث تعرَّضن للضرب والإيذاء بتواريخ وأساليب مختلفة، من قِبل جدّتهن لوالدتهنّ: -أ. ل. (مواليد عام 1973، لبنانيّة)، وزوجها: -ج. ج. (مواليد عام، 1971، لبناني)، وخالهنّ: -ح. ب. (مواليد عام 1999، سوري)، في منزل الجدّة الكائن في محلّة حارة صيدا.


وتابع البيان: "ثلاث طفلاتٍ ضُرِبنَ عدّة مرّات بعصا وسلك كهربائي، وجرى إحراق ظاهر أياديهنّ بواسطة سكّين مُحمّى على النّار، والضغط على أصابع إحداهنّ بواسطة كمّاشة, وتعرّضن للاضطهاد من قَبل الجدّة، من خلال إجبارهنّ على تناول الطعام عند عتبة باب البيت بينما تجلس الأخيرة وأطفالها إلى المائدة".


من جانبه غرد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، على الحادثةٌ قائلا إنّ "ثلاث شقيقات قاصرات من الجنسية السورية، قدّ تعرّضن للتّعذيب والتعنيف على يد جدتهنّ".


وكتب المشرفية في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر": "تعنيف الأطفال من أفظع الآفات والأفعال وأقذرها وتحت أي ظرف كان، سنتخذ صفة الإدعاء ضد الجدّة المعنّفة وزوجها وكل من شاركهما جرم تعنيف القاصرات الثلاث في محلّة العبدة".


وأضاف: "أوعزنا للقيّمين على مشروع الاستجابة LCRP لمتابعة وضعهنّ، وتأمين الحماية اللازمة لهنّ".
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