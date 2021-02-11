تطعيم الكوادر الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح كورونا

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم تكليف لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، علي رأس فريق طبي من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بالمديرية، للإشراف علي تطعيم الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان فرق الصحة الطبية قامت بتطعيم الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية، والدكتور حسن عاشور مدير العيادات الخارجية بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد سمير نائب رئيس جامعة الزقازيق السابق، بلقاح كورونا، وتستمر في تطعيم باقي الكوادر الطبية بجامعة الزقازيق.

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وأشار "مسعود" الي ان الفرق الطبية بالصحة ستقوم بتطعيم ١٨٦ فردا من الكوادر الطبية بالجامعة، وهو العدد الذي تم تسجيله علي موقع التسجيل الالكتروني للوزارة والخاص بتطعيم الفرق الطبية علي مستوي الجمهورية، موجهًا اللجنة المكلفة بالإشراف علي حملة التطعيم، بالتأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالجامعة قبل التطعيم.





وأشار إلي أن إجمالي الفرق الطبية التي تم تطعيمها بلقاح كورونا، بمستشفيات فاقوس النموذجي، وحميات فاقوس، وحميات الزقازيق، والصدر، بلغ ٥٥٨ فردا من كتائب الجيش الأبيض.