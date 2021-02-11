مبروك لمصر.. أحمد موسى يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

احتفل الاعلامي احمد موسي بتتويج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.





‏وكتب احمد موسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوك قائلا: "الحمد لله ... مبرووووووك لمصر .. الأهلي وش السعد .. البرونزية الثانية .. شكرا للأبطال ... شكرا لجماهيرنا الغالية في كل مكان .. إنجاز تاريخي ".





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وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.