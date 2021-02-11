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رياضة

أيمن أشرف: روح الأهلي وراء إنجاز برونزية العالم

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:59 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالإنجاز الذي حققه الفريق ‏اليوم بحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي ‏بركلات الترجيح 3-2، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مؤكدًا أن روح الأهلي كانت وراء هذا الإنجاز الكبير.‏


وقال أشرف: «جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، ونجحنا في تحقيق إنجاز جديد يحسب ‏لنا وللجهاز الفني بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني».‏


وأضاف لاعب الأهلي أن الفريق كان لديه هدف منذ وصوله إلى قطر، وهو الفوز بميدالية في ‏مونديال الأندية، ونجح في تحقيق ذلك اليوم على حساب بالميراس .


واختتم أيمن أشرف تصريحاته مؤكدًا أن روح الأهلي وشخصية لاعبيه تظهر دائمًا في ‏المواقف الصعبة، وكانت كلمة السر في العروض التي قدمها الفريق والمشوار المميز جدا في كأس العالم للأندية، حيث كان خير ‏ممثل للقارة الإفريقية في البطولة.
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