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رياضة

نوير يهنئ الشناوي على برونزية مونديال الأندية بطريقته.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:42 م
صدى البلد
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ريهام بكير
هنأ مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عقب تتويج المارد الأحمر ببرونزية مونديال الأندية وتألق الحارس المصري في التصدي لركلتين ترجيحيتين امام بالميراس البرازيلي.

وجاءت التهنئة عقب مباراة تحديد المركز الثالث ، واثناء خروج الشناوي من الملعب ونزول نوير للملعب استعدادا لمباراة فريقه في النهائي امام تيجريس المكسيكي.

توج حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وبالميراس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في قطر.


وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.
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