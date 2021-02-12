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تعليم

لراغبي دراسة طب الأسنان في روما.. تعرف على التفاصيل عبر هذا الرابط

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:05 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة جمهوريه مصر العربيه بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الاسنان والجراحه فضلا عن عدد من البرامج المتخصصه للعام الدراسى 2021-2022.


واشارات إلى أن مزايا المنحة:

- تمنح الجامعة شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الاسنان فضلاُ عن منحها  شهادات الطب البشرى والجراحة عبر الكورس الجامعى الممتد لستة أعوام ، وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التالية " Nursing - Physiotherapy - Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology ".

- كما تمنح  المتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومه الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا ، حيث يتم منح الدارسين حق الاقامه فى ايطاليا الى حين الحصول على شهاده الدبلومه.

- توفر منحًا وتخفيضات مالية للطلاب المتميزين من المتقدمين.
ـ علمًا بأن اختيار الطلبه سيتم عبر الانترنت نظرًا لمراعاه تبعات جائحه كورونا.

-علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح



بينما كانت قد اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت المكتب الثقافى المصرى ببكين بأن جامعة تشينجوا بالصين تقدم برنامج IMPH  للحصول على درجه الماجستير فى الصحه العامه مموله من الحكومه الصينيه بالتعاون مع وزارة التعليم الصينيه وهذه المنح تغطى مصاريف السفر الدولى والاقامه داخل الحرم الجامعة بالاضافه الى بدل الاعاشه .

كما اوضحت أنه علما بأن برنامج ماجستير الصحه العامه IMPHيعد احد البرامج التى تقدم للشباب المتميز بالصين Yes China ومدته سنه واحده والدراسه تكون باللغه الانجليزيه ويسهم هذا البرنامج فى اخراج جيل جديد من القاده للعمل فى الصحه العامه فى دول العالم الناميه
ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ

 清华大学研究生申请系统 (tsinghua.edu.cn)
http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login


كما اشارت إلى أن اخر موعد للتقدم لهذه المنح هو : 31/3/2021 وذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه المنح.
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