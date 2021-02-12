حبس عاطل وفتاة لاتهامهما بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر فيس بوك

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل وفتاة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر فيس بوك.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها ونشاط المتهم.





نجحت مباحث الآداب في ضبط شبكة تحرض على الأعمال المنافية للأداب عبر الانترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود إحدى الصفحات على موقع على "الإنترنت"، تحتوى على العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات يبدى من خلالها المعلن استعداده لإحضار فتاة لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط كلًا من القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (عاطل - "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية، إحدى الفتيات – مقيمة بمحافظة القاهرة)، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.



