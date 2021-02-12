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منوعات

شاهد.. شبل يتجمد من البرد بعد خروجه من العرين

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:28 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيب شبل بالغ من العمر شهر واحد بالتجمد بعد خروجه من عرينه في محمية طبيعية تقع في غرب إنجلترا بسبب إنخفاض درجات الحرارة في وقت الليل و وصولها إلى مرحلة الجليد . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن أسد صغير مات متجمدا في إحدى الغابات في محمية طبيعية تقع غرب إنجلترا بعد أن ضل الطريق للوصول إلى العرين الذي تسكن به أسرته . 

وفقا لما أعلنته إدارة المحمية، فإنه تم العثور على شبل بالغ من من العمر شهر واحد، عثرت عليه إدارة الحديقة متجمدا بسبب خروج الأسد الصغير من عرين والديه ليلا في وقت انخفضت فيه درجة الحرارة حد التجمد فلم يتحمل الصغير البرودة . 

جدير بالذكر أن إدارة المحمية الطبيعية أعلنت انها توصلت لجثة الشبل، و نقلت والدته و شقيقه الصغير إلى محمية أخرى بعد أن أصيبت بالحزن على صغيرها عندما عثرت عليه سلطات المحمية ميتا . 
شاهد.. شبل يتجمد من البرد بعد خروجه من العرين
شاهد.. شبل يتجمد من البرد بعد خروجه من العرين
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