أهالى حاجر المريس فى الأقصر يطالبون نقل أعمال مكتب البريد لحين اتمام تطويره

استغاث أهالي حاجرالمريس الطود غرب الأقصر ، فى رسالة بعث ها لخدمة شكاوى " بين الناس " الذى يقدمها موقع " صدى البلد " ، بعد قرار نقل مكتب بريد حاجر المريس .





ويقول المواطن محمد محمود طايع فى رسالته : صدر قرار من مدير هيئة منطقة بريد محافظة الأقصر يتم نقل أعمال بريد مكتب حاجرالمريس الي مكتب بريد المريس الطود غرب الأقصر وذلك بشأن احلال وتجديد مكتب حاجر المريس لحين الانتهاء من اعمال الاحلال وتجديد .





وأضاف : حيث مكتب بريد المريس يبعد من حاجرالمريس ٨ كيلو ذهاب وعودة ويستلزم عدد٣ مواصلات من حاجرالمريس الي كوبري العمده بالمريس ثم من كوبري العمده الي كوبري مدخل المريس علي طريق غرب الأقصر أسنا غرب الأقصر ثم من كوبري المريس الي مكتب بريد المريس وهذا يكلف نفقات مالية ٣ مواصلات خلاف التعب والمشقة في الانتقالات وبعد المسافة وغلاء المواصلات مع خلاف قلة المواصلات من حاجرالمريس الي المريس ومواصلات عشوائية خالية من خط السير ذلك يعاني كبار السن والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة من الذهاب والعودة .





مناشد الموافقة علي تحويل مكتب بريد حاجرالمريس الي احدي مدارس حاجر المريس الابتدائية أو الإعدادية أو مركز شباب المريس المقام بحاجرالمريس حيث تلك الأماكن بحاجرالمريس أمنه لذلك نلتمس من سيادتكم الموافقة نظرا لظروفنا الموضحة والي سيادتكم الشكر والاحترام والتعاون معنا عن أهالي ومواطنين حاجرالمريس





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