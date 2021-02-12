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رياضة

فيفى عبده تهنئ المصريين عقب تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم للأندية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأـت الفنانة فيفى عبدة النادى والمصريين بـ تتويج الاهلى ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

ونشر فيفى عبدة صورة لـ لاعبى النادى الاهلى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وعلقت قائلة " الف مبروك النادي الاهلي التالت على العالم مبروك لجمهور الاهلي و لكل المصريين ".

و توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.




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