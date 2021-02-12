ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البداية من الأوبرا.. ريهام عبد الحكيم: بغني وأنا عندي 7 سنين وعملت أغاني للأطفال

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:58 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى رأفت
كشفت الفنانة ريهام عبد الحكيم ، علاقتها بالمايسترو سليم سحاب، موضحة أن بداية مشاركتها في الغناء داخل دار الأوبرا ، وكان عمرها 7 سنوات، وتحب الغناء رغم صغر سنها، وتعرفت وقتها على سليم سحاب من خلال إعلان من بخصوص انشاء كورال وكانوا محتاجين أطفال يشاركون في الغناء.

وأضافت " ريهام عبد الحكيم " خلال لقائها مع برنامج " أبلة فاهيتا " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنه كان من حسن الحظ أن المايسترو سليم سحاب كان يسكن في نفس العقار الذي كانت تسكن فيه، مضيفة أنها قدمت أغاني للأطفال. 

وتابعت، " ذهبنا الي منزل سليم سحاب مع والدتي لتخوض تجربة الغناء أمامه ويسمع صوتها ويحكم سواء القبول او الرفض ، قبل ما تشارك في الكورال" .

وقالت: " غنيت أغنية لأنغام ، وطلب مني أغني لأم كلثوم وعبد الحليم ، وغنيت ، وراح قالي تمام ، ابقي تعالي الكورال " ، لافتة أن سر النجاح ابتدى من سلم العمارة ". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علشان ميقعوش مع الذئاب الإلكترونية.. شاهد نصيحة أبلة فاهيتا وكارمن سليمان للأرامل

كارمن سليمان تبدع وتفاجئ أبلة فاهيتا بغناء أغنية هنيدي .. شاهد

تواصل تصدر التريند.. معلومات عن نور عبدالسلام صاحبة صوت «لؤلؤ» لـ مي عمر

ايه الحلاوة دي.. ابلة فاهيتا تعلق على صورة ريهام عبد الغفور ونجلها

استنوني بكرة.. ريهام عبد الحكيم ضيفة أبلة فاهيتا وتروج للحلقة على طريقتها الخاصة.. شاهد

السر سليم سحاب.. ريهام عبد الحكيم تكشف عن بداية تألقها في الغناء لأول مرة

ترشيحاتنا

بسبب سمنتها.. شابة ترسل دعوة زفافها لزوجة أخيها وبرفقتها رسالة صادمة

بعشرة لاعبين .. الاتحاد السكندري ينتزع فوزا مهما أمام الإسماعيلي

قرار عاجل بشأن رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2021

الكابتن محسن بعد إهدار مروان ركلة ترجيح أمام بالميراس: خيرها في غيرها

ظنتها ألعاب.. سيدة تكتشف كارثة في غرفة طفلها بالصدفة

أزمة فى الزمالك.. عقد بيسو سنة واحدة والتعاقد الجديد "فشنك"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 33 يوما في جزيرة مهجورة.. الصدفة تقود لإنقاذ رجلين وامرأة من مصير مروع

بالدولار .. تعرف على سعر بدلة ياسمين صبرى

بالأسود.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها