البداية من الأوبرا.. ريهام عبد الحكيم: بغني وأنا عندي 7 سنين وعملت أغاني للأطفال

كشفت الفنانة ريهام عبد الحكيم ، علاقتها بالمايسترو سليم سحاب، موضحة أن بداية مشاركتها في الغناء داخل دار الأوبرا ، وكان عمرها 7 سنوات، وتحب الغناء رغم صغر سنها، وتعرفت وقتها على سليم سحاب من خلال إعلان من بخصوص انشاء كورال وكانوا محتاجين أطفال يشاركون في الغناء.





وأضافت " ريهام عبد الحكيم " خلال لقائها مع برنامج " أبلة فاهيتا " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أنه كان من حسن الحظ أن المايسترو سليم سحاب كان يسكن في نفس العقار الذي كانت تسكن فيه، مضيفة أنها قدمت أغاني للأطفال.





وتابعت، " ذهبنا الي منزل سليم سحاب مع والدتي لتخوض تجربة الغناء أمامه ويسمع صوتها ويحكم سواء القبول او الرفض ، قبل ما تشارك في الكورال" .



