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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:31 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام:"إذا كنت مولودا في يوم12 فبراير، فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية منفتحة وطموحة ولديك روح انسانية وكرم".

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن "مولود يوم 12 فبراير أيضا استقلالي ومثابر ومجتهد، وتعطي الأولوية للعمل ولتحقيق طموحاتك.

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وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 12 فبراير،قائلة:"عام ٢٠٢١ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام".
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