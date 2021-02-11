قبل شرائها .. تعرف على الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب

أيام قليلة و يحل ١٤ فبراير عيد الحب ومع قرب حلول هذه المناسبة يحتار الكثير من الاشخاص في أختيار الهدايا التي تتناسب مع كل شخص ، لذا كشف الدكتور أحمد شاهين، خبير الأبراج، في تصريحات لـ صدى البلد عن أبرز الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب ..





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برج الحمل

هو عاشق حقيقي للحفلات ومليء بالحياة والطاقة لذا ، إذا كان شريكك هو برج الحمل إنهم يحبون الهدايا الفريدة من نوعها وخارج الصندوق الهدايا العادية والمبتذلة تعصبهم بسهولة لذا ، فإن الهدايا الفريدة في عيد الحب هي السبيل لكسب قلوبهم نظرًا لأنهم يحبون أن يسلطوا الضوء، يحبون هدايا الحب التي تمثل تحديًا واختبارًا، فإن الأدوات والأحداث الرياضية وما إلى ذلك هي اقتراحات هدايا فريدة لذوقهم.





برج الثور

يحكم برج الثور كوكب الزهرة ، كوكب الجمال والرومانسية ومن ثم فإنهم يقدرون كل الأشياء الجميلة والفاخرة علاوة على ذلك ، نعلم جميعًا أن مواليد الثور يعملون بجد للاستمتاع بالمتعة التي توفرها الحياة ولا يخجلون من الاعتراف بها من السهل إثارة إعجاب برج الثور بتدليله بالأشياء الجيدة ، إذا كنت ترغب في جذب حبيبك من برج الثور ، فربما تخطط لقضاء إجازة رومانسية معهم إقامة فاخرة ، موعد مثير ، أو حتى بعض الزهو، يمكنك أيضًا التخطيط لموعد فيلم جميل مع المأكولات الخفيفة المفضلة لديهم.





برج الجوزاء

لاثارة اعجاب برج الجوزاء من الأفضل أن تحتفظ بمزيج من الهدايا الصغيرة والكبيرة، الجوزاء متقلب التفكير ويحبون التنوع هم أرواح ذكية تحب فضول وتحفيز المحادثات لذا إذا كنت ترغب في إبقائهم مبهورين بك ، امنحهم مجموعة متوازنة من الهدايا الكتب والأدوات وتذاكر الرحلات وما إلى ذلك، المغامرة والذكاء محفوران في أرواحهم بصرف النظر عن هذه الساعات فإن الأساور والخواتم وما إلى ذلك من شأنها أن تقدم هدية رائعة لهم .





برج السرطان

مواليدالسرطان كائنات عاطفية والأشياء العاطفية ذات قيمة بالنسبة لهم، لنفترض أنك ترغب في أن تفاجئهم ببعض الهدايا الإبداعية والمدروسة بطاقة تهنئة مصنوعة يدويًا تعبر عن حبك أو مذكرات رقمية ، أو بعض تنسيقات الزهور الغريبة ، أو سلال الطعام ، أو الأجهزة المنزلية ، أو ألبوم صور أو ملصقة تتناسب مع مزاجهم وعاطفتهم، من السهل إرضاء السرطان إذا كنت تعرف كيف تضرب على الوتر الصحيح، فإن هدايا التقدير ستنال بشكل جيد مع السرطان.





برج الأسد

الأسود هم أفراد من العائلة المالكة ويعتقدون أنفسهم على أنهم شخص يحظى بالاحترام والإعجاب، يحبون أن يكونوا مركز الاهتمام،لذلك امنحهم الاهتمام الذي يحتاجونه عندما يتعلق الأمر بالاستجمام بالحب، انتبه لاحتياجاتهم ومطالبهم ستعرف ما الذي تحصل عليهم لكن الهدايا ذات الجودة العالية مفيدة جدا.





برج العذراء

يصعب إرضاء برج العذراء لأنهم سيد الكمال، كما أنه من الصعب كسب ثقتهم لذلك ، إذا كنت تحاول إرضاء برج العذراء ، فأنت بحاجة إلى القيام بشيء حقيقي إنهم ليسوا من يقعون في حب الهدايا البراقة أو الرعاية المزيفة لديهم جانب عملي وكذلك جانب رعاية، لجذب شريكك في برج العذراء احصل عليه ببعض الأشياء العملية والمفيدة على الهدايا الرومانسية، والمذكرات الرقمية ، ومجموعة السفر هي بعض أفكار هدايا عيد الحب لهذه العلامة الأرضية.





برج الميزان

قد لا يظهرون ذلك ولكنهم يحبون التدليل لذا قدم لهم جرعات سخية من كل الأشياء الجميلة ، والشموع المعطرة ، والعطور ، والبالونات ، والروايات . إنهم يقدرون الهدايا الفريدة وذات المغزى على الهدايا باهظة الثمن والبراقة، إذا كنت ترغب في سحرهم فربما تبحث عن بعض العناصر ذات الإصدار المحدود والمجوهرات المنحوتة بشكل معقد والعطور ، ومواد الديكور المنزلي ، والأدوات وما إلى ذلك





برج العقرب

حب برج العقرب هو أحد أحلام القصص الخيالية، إنهم أشخاص حساسون ولديهم الكثير من الحب لذا ، يجب أن تُظهر هدية عيد الحب مدى ما تعنيه لك من حيث الحب والاحترام، هم أيضًا قراء شرهون ، ليسوا من يحبون الهدايا باهظة الثمن لكنهم يقدرون العطر الجميل وبعض مواعيد العشاء الغريبة والروايات والنبيذ ومجوهرات الحوت الأنيقة.





برج القوس

هم أرواح حرة تحب الرفاهية والسفر، الطبيعة هي أكثر ما يعجبون به ويشعرون بأنهم قريبون منه لذلك ، إذا كنت تريد مفاجأتهم بهدية عيد الحب الجميلة ، فخطط للتنزه في الهواء الطلق معًا أو الذهاب إلى بعض الأماكن الغريبة، لا شيء يضاهي تجربة أماكن جديدة مع وجود شريكك





برج الجدى

إذا كان لديك عاشق برج الجدي فقد لا تحتاج إلى التعرف على هدية عيد الحب، إنهم لا يتوقعون الكثير من شركائهم، كل ما يريدونه هو الاستمتاع بصحبتك وبعض الإيماءات الصغيرة اللطيفة، الجدي لا يطلب أو يسعى للحصول على هدايا مادية باهظة الثمن من عشاقه،بالنسبة لهم الحب يتجاوز مناسبة يوم واحد، لذا إذا كنت ترغب في الفوز بقلبهم ، فإن لفتة رومانسية حلوة أو رمز حب يكفي لسحرهم، إنهم أناس حساسون وعاطفيون عندما يتعلق الأمر بالحب، ربما يمكنك اعطاؤهم هدية تبعث على الحنين إلى الماضي أو كتابة قصيدة حلوة، هذا يكفي لإرضائهم كما أنهم يقدرون الأشياء الأنيقة الكلاسيكية والفنية لذا يمكن أن تكون قطعة مجوهرات أو حقيبة كلاسيكية تناسب ذوقهم هدايا مثالية لجذبهم في عيد الحب.





برج الدلو

الدلويون أرواح حرة وفكرية تحب السفر بالنسبة لشريك برج الدلو الخاص بك ، ابحث عن شيء يغذي روحه، يمكن أن يكون كتاب السفر وبعض الهدايا الإبداعية مثل مواد الكتابة وما إلى ذلك أفضل هدايا عيد الحب، يمكن أن تتصدر هدايا ومجموعات السفر قائمتك أيضًا عندما تتسوق لها، الهدايا الفنية مفيدة جدا .





برج الحوت

يمكنك تقديم للحوت هدية مدروسة وشخصية، إنهم حالمون في اليقظة وحساسون ويقدرون الأشياء الصغيرة التي ستفعلها لهم، يمكنك إضافة رسائل حب أو ملاحظات لطيفة لهم إذا كنت ترغب في سحرهم، لمزيد من الهدايا المدروسة يمكنك إضافة بطاقة تهنئة شخصية لهم أيضًا في عيد الحب، الأحجار الكريمة والقفازات ومنتجات الاستحمام هي بعض الهدايا المثالية لشريكك الحوت.



