انخفاض ملحوظ..أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 12-2-2021

يرصد "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي مقارنة بتعاملات بداية الأسبوع.
و شهدت أسعار العملات العربية على مدار أسبوع انخفاضا ملحوظا امام الجنيه المصرى وجاءت كالتالى:
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.76 جنيه للشراء و 51.86 جنيه للبيع بانخفاض 5 قروش مقارنة بمستهل تعاملات الاسبوع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع بتراجع قرشا.
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع بانخفاض قرشين.
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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.25 جنيه للشراء 41.59 جنيه للبيع بانخفاض 20 قرش .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.66 جنيه للشراء و22.13جنيه للبيع بانخفاض 6 قروش.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.54 جنيه للشراء و 40.72 جنيه للبيع بتراجع 9 قروش.
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.
و شهدت أسعار العملات العربية على مدار أسبوع انخفاضا ملحوظا امام الجنيه المصرى وجاءت كالتالى:
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.76 جنيه للشراء و 51.86 جنيه للبيع بانخفاض 5 قروش مقارنة بمستهل تعاملات الاسبوع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع بتراجع قرشا.
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع بانخفاض قرشين.
أقرأ ايضا ..سعر الدولار اليوم الجمعة 12 فبراير 2021
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.25 جنيه للشراء 41.59 جنيه للبيع بانخفاض 20 قرش .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.66 جنيه للشراء و22.13جنيه للبيع بانخفاض 6 قروش.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.54 جنيه للشراء و 40.72 جنيه للبيع بتراجع 9 قروش.
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.