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اقتصاد

انخفاض ملحوظ..أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 12-2-2021

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:28 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الجمعة
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علياء فوزى
يرصد "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 12 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي مقارنة بتعاملات بداية الأسبوع.

و شهدت أسعار العملات العربية على مدار أسبوع انخفاضا ملحوظا امام الجنيه المصرى وجاءت كالتالى:

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.76 جنيه للشراء و 51.86 جنيه للبيع بانخفاض 5 قروش مقارنة بمستهل تعاملات الاسبوع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.18جنيه للبيع بتراجع قرشا.

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع بانخفاض قرشين.


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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.25 جنيه للشراء 41.59 جنيه للبيع بانخفاض 20 قرش .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.66 جنيه للشراء و22.13جنيه للبيع بانخفاض 6 قروش.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.54 جنيه للشراء و 40.72 جنيه للبيع بتراجع 9 قروش.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.
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