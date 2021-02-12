مصطفي قمر ينعى الفنان علي حميدة:صاحب الضحكة الحلوة

نعى الفنان مصطفى قمر ، الفنان على حميدة الذى وافته الفنية مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض.



ونشر مصطفى قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع الراحل وعلق قائلا "‬‏‪البقاء لله توفي الفنان الطيب صاحب الضحكة الدائمة الاخ الغالي د.علي حميدة ربنا يرحمه ويجعله من اهل الجنة نسألكم الدعاء له

وغيب الموت امس الفنان على حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.



كان عادل عطية ابن شقيقة الفنان على حميدة قد وجه اللوم لنقابة الموسيقيين عبر صدى البلد.



وقال: إنني الوم على نقابة المهن الموسيقية لعدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد اعضائها الذين أثروا الحياة الفنية خاصة انه يعانى من ضائقة مالية، وليس هناك من يقف بجواره او يساعده واهيب بكل محبى على حميدة محاولة إيجاد حل يمكن ان ننقذه به وتتحسن حالته الصحية.