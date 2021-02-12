ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مصطفي قمر ينعى الفنان علي حميدة:صاحب الضحكة الحلوة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:28 ص
مصطفي قمر
مصطفي قمر
Advertisements
مصطفى كرم

نعى الفنان مصطفى قمر ، الفنان على حميدة الذى وافته الفنية مساء  أمس بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر مصطفى قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع الراحل وعلق قائلا "‬‏‪البقاء لله توفي الفنان الطيب صاحب الضحكة الدائمة الاخ الغالي  د.علي حميدة ربنا يرحمه ويجعله من اهل الجنة نسألكم الدعاء له 

وغيب الموت  امس الفنان على حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.

كان عادل عطية ابن شقيقة الفنان على حميدة قد وجه اللوم لنقابة الموسيقيين عبر صدى البلد.

وقال: إنني الوم على نقابة المهن الموسيقية لعدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد اعضائها الذين أثروا الحياة الفنية خاصة انه يعانى من ضائقة مالية، وليس هناك من يقف بجواره او يساعده واهيب بكل محبى على حميدة محاولة إيجاد حل يمكن ان ننقذه به وتتحسن حالته الصحية. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لا يستطيع الكلام.. ابن شقيقة علي حميدة: نقابة الموسيقيين تتجاهلنا

وفاة علي حميدة وعائلته تلوم نقابة الموسيقيين

مطرب لولاكي.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة علي حميدة

موعد جنازة المطرب علي حميدة في مطروح

محافظ مطروح ناعيًا علي حميدة: من أعلام المحافظة

قصة أغنية لولاكي للراحل علي حميدة.. تجاوزت 6 ملايين نسخة

ترشيحاتنا

وزير التعليم يعرض خطة استكمال الدراسة والامتحانات على لجنة الأزمات خلال ساعات

بشأن الحدود.. لقاء قريب بين البرهان وآبي أحمد

لبنان.. استياء فرنسي من رد فعل الرئاسة اللبنانية حول لقاء الحريري وماكرون

فيديوجراف.. بعد زيارتها إلى مستشفى أبو الريش.. مواقف إنسانية لـ ياسمين صبري

إيه اللي جاب القلعة جنب البحر.. رد صادم من نجم الأهلي على مقارنة الفريق بـ الزمالك

الموز.. سلاح الجزائر في معركة العجز التجاري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور