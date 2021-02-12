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أخبار العالم

شهيد وإصابتان.. إسرائيلي يدهس فلسطينيين في الاغوار

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:20 ص
إسرائيلي يدهس فلسطينيين
إسرائيلي يدهس فلسطينيين في الاغوار
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سمر صالح
استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخرين بجروح وصفت بالخطيرة جراء دهس إسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، لعدد من الشبان الفلسطينيين بين مفترق عين البيضا وبردلا في الأغوار الشمالية.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الاغوار لوكالة "معا" الفلسطينية "إن حادث الدهس وقع على مدخل كردلة القديم على شارع ما يعرف بـ٩٠ حيث قام مستوطن بدهس ثلاثة شبان من رام الله كانوا مع مجموعة من الشباب قادمين لدعم لمنطقة كردلا الأغوار ونتج عن الحادث حالة وفاة وإصابتين وتم نقلهم إلى إسرائيل وان الشاب المتوفى بانتظار الهلال الأحمر الفلسطيني لاستلامه حيث توفي على الفور" .

وبحسب بشارات فإن الشهيد المتوفي هو "بلال شحادة بواطنة" من مدينة رام الله، والمصابين هما "فرحات عابد" من رام الله و"شادي ابوغوش" من القدس المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها ستفتح تحقيقا بالحادثة لمعرفة إذا ما كان ارتكب بشكل متعمد أو حادث سير عادي.
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