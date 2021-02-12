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ديني

وزير الأوقاف: الصدق أحد أهم عوامل بناء الحضارات واستقرار الدول

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:39 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النبي الكريم قال في حديثه الشريف "عمل الجنة الصدق" وقال "أربع إذا كن فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا، حفظ أمانة وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة".

وأضاف جمعة، في خطبة الجمعة، من مسجد النصر، بمدينة المنصورة، أن الصدق أحد أهم عوامل بناء الحضارات واستقرار الدول وتقدمها.

وأشار إلى أنه ينبغي أن يعمل المسلمون ليوم الحساب ويقدموا الأعمال الصالحة لهذا اليوم، لأن الله لن يظلم أحدا في هذا اليوم.

وأكمل: النبي صلى الله عليه وسلم شدد على ضرورة التعامل بالصدق بين الناس وخاصة في البيع والشراء، معقبا: النبي صلى الله عليه وسلم لخص الصدق في أنه "المنجي" أي أن الصدق دائما ما ينجي صاحبه.

وأضاف، القرآن الكريم يعلمنا أدب الصدق في الحديث، معقبا:" الصدق له مراتب ودرجات، منه الصدق مع الله ومع النفس ومع الناس.
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