تركيب قطع توفير المياه بدور العبادة بمركز أبو كبير

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأدائها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم وكذلك إطلاقها خدمات جديدة تتيح قراءة العدادات من المنازل ودفع فواتير استهلاك مياه الشرب بمنافذ فوري دون تكلف عناء الإنتقال لمقر الشركة للدفع وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد

واضاف اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع فرع الشركة بمركز أبو كبير بتركيب قطع توفير المياه بعدد من المساجد، كونها اكثر الأماكن استخداما للمياه وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية للحفاظ علي مياه الشرب من الإهدار مشيرا الي أن هذه القطع تقوم بتقليل الفاقد من المياه الصالحة للشرب بنسبة تتراوح ما بين 35إلي55 % من الاستهلاك , بالإضافة إلي لصق مطبوعات علي الجدران تحمل عدد من الرسائل التوعوية بأهمية الحفاظ علي مياه الشرب وترشيد استخدامها بجانب التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة لمشتركيها.

اشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الي أن الحفاظ علي المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع وكذلك الحفاظ علي البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشدًا المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والإهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء وإستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الإحتياج للقارئ او المحصل، بجانب إحتسابه للإستهلاك الفعلي للمشترك.

وعلي جانب اخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الجهود المبذولة من مديرية تموين الشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

ومن جانبها فقد اكدت وكيلة وزارة التموين بالشرقية ان إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي مدير الإدارة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة ههيا تمكنوا من غلق وتشميع مصنع لتعبئة السكر يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على ٥ طن و١٠٠ كيلو سكر سائب بعدد ١٠٢ شيكارة وزن الواحدة ٥٠ كيلو جرام كما تم ضبط ٨٠٠ كيلو جرام سكر معبأة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تم المرور على مخبز وتم عمل محضر لإنتاج خبز ناقص في الوزن المقرر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



