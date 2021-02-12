متخصصون يترجمون خطبة الجمعة بالحرم المكي بلغة الإشارة.. صور

وفرت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، الرموز الإرشادية لذوي الإعاقة البصرية لتساعدهم على الاستدلال على أماكن ومرافق الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى خرائط بلغة "برايل" توضح للمكفوفين المسارات والأبواب والسلالم والمصاعد المخصصة لتسهيل أداء مناسك العمرة بطريقة ميسرة.





كما وفرت رئاسة الحرمين الشريفين، مسارات توضيحية داخل الحرم المكي خاصة لتنقل ذوي الإعاقة الحركية من وإلي المسجد الحرام تنطلق من أجياد بجوار قصر الصفا إلى الدور الثاني من الحرم المكي، وذلك لتفادي تأثرهم بأشعة الشمس في أوقات الظهيرة.





وتهيئ رئاسة الحرمين، عددا من الجسور بالعديد من الخدمات وهي "جسر أياد، جسر الشبيكة، جسر المروة، جسر الأرقم" ومجموعة من السلالم الكهربائية والمصاعد المزودة برموز وعلامات واضحة لتسهيل تنقلهم داخل النسجد الحرام وتخصيص دورات مياه مجهزة بالأدوات التي تناسب حالتهم الجسدية.





ووفرت رئاسة الحرمين، 32 بابا مهيأة بمنحدرات ومزلقانات تسهل على ذوي الإعاقة عملية الدخول والخروج من المسجد الحرام كما يوجد أبواب مخصصة لا يستخدمها إلا ذوي الإعاقة وهي "68،74،79،84،89،90،93،94".



