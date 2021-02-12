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ديني

متخصصون يترجمون خطبة الجمعة بالحرم المكي بلغة الإشارة.. صور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:19 م
متخصصون يترجمون خطبة
متخصصون يترجمون خطبة الجمعة بالحرم المكي بلغة الإشارة
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محمد شحتة
وفرت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، الرموز الإرشادية لذوي الإعاقة البصرية لتساعدهم على الاستدلال على أماكن ومرافق الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى خرائط بلغة "برايل" توضح للمكفوفين المسارات والأبواب والسلالم والمصاعد المخصصة لتسهيل أداء مناسك العمرة بطريقة ميسرة.

كما وفرت رئاسة الحرمين الشريفين، مسارات توضيحية داخل الحرم المكي خاصة لتنقل ذوي الإعاقة الحركية من وإلي المسجد الحرام تنطلق من أجياد بجوار قصر الصفا إلى الدور الثاني من الحرم المكي، وذلك لتفادي تأثرهم بأشعة الشمس في أوقات الظهيرة.

وتهيئ رئاسة الحرمين، عددا من الجسور بالعديد من الخدمات وهي "جسر أياد، جسر الشبيكة، جسر المروة، جسر الأرقم" ومجموعة من السلالم الكهربائية والمصاعد المزودة برموز وعلامات واضحة لتسهيل تنقلهم داخل النسجد الحرام وتخصيص دورات مياه مجهزة بالأدوات التي تناسب حالتهم الجسدية.

ووفرت رئاسة الحرمين، 32 بابا مهيأة بمنحدرات ومزلقانات تسهل على ذوي الإعاقة عملية الدخول والخروج من المسجد الحرام كما يوجد أبواب مخصصة لا يستخدمها إلا ذوي الإعاقة وهي "68،74،79،84،89،90،93،94".

بث خطبة الجمعة بعدة لغات
وجهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، كافة الإمكانات لترجمة خطبة صلاة الجمعة، في المسجد الحرام.

وبثت الخطبة عبر منصة "منارة الحرمين" وتطبيقات أجهزة الجوال، مترجمة بعدة لغات، وللاستماع إليها من خلال منصة "منارة الحرمين" عن طريق الرابط التالي:اضغط هنا
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