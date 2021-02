محمد صلاح يتوج بجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي.. فيديو

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي، عن شهر يناير الماضي.

وذكرت رابطة البريميرليج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أن هدف محمد صلاح الثاني في شباك وست هام، هو الأفضل خلال شهر يناير.

"The 𝗠𝗢𝗦𝗧 𝗦𝗨𝗠𝗣𝗧𝗨𝗢𝗨𝗦 end-to-end goal you will ever see"@MoSalah is the @premierleague Goal of the Month winner for January 🏆#BeAKing pic.twitter.com/kCiAAClmFJ