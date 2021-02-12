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رياضة

محمد صلاح يتوج بجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:53 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
توج النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي، عن شهر يناير الماضي.
وذكرت رابطة البريميرليج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، أن هدف محمد صلاح الثاني في شباك وست هام، هو الأفضل خلال شهر يناير.

 كانت رابطة البريميرليج  كشفت الأسبوع الماضي عن الأهداف المرشحة للفوز بجائزة الأفضل خلال شهر يناير، والتي جاءت كالتالي:

1- هدف محمد صلاح الثاني في وست هام.

2- هدف تيرني لاعب آرسنال في وست بروميتش.

3 - هدف ساكا لاعب آرسنال في وست بروميتش.

4- هدف هويبيرج لاعب توتنهام في ليفربول.

5 - هدف ندومبيلي لاعب توتنهام في شيفيلد يونايتد.

6- هدف ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي في مرمى بيرنلي.

7-  هدف إيزي لاعب كريستال بالاس في مرمى شيفيلد.

8 - هدف بامفورد لاعب ليدز يونايتد في شباك ليستر سيتي.




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