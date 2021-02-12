ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صديق على حميدة: مصدوم من عدم حضور بعض الفنانين الجنازة.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:52 م
صديق على حميدة :
صديق على حميدة : كان إنسان قبل ما يكون فنان
Advertisements
ايمن محمود
أكد الفنان أسامة عفيفى الصديق المقرب لـ على حميدة، أن الفنان الراحل  يعد رمزا من رموز الفن بمصر، لافتا إلى أنه كانت تربطه به علاقة صداقة قوية من زمن بعيد، وأنه كان على اتصال به بصفة مستمرة، كما أنه كان مرافقا له أثناء رحلته العلاجية بمعهد ناصر بالقاهرة.



وأضاف أنه جاء خصيصا من القاهرة فور علمه بنبأ وفاة صديقه على  حميدة مضيفا :" خبر وفاته كان يمثل لى صدمة كبيرة  لذلك أخفت زوجتى خبر وفاته حتى انتهيت من تناول الغذء بعدما عرفت وفاته من مواقع التواصل الاجتماعى .


وأشار إلى أنه كان يتمنى حضور أعداد كبيرة من الفنانين  لمراسم تشييع الفنان الكبير ، خاصة أنه لم يتأخر يوما عن أداء أى واجب لأى شخص، مضيفا أن  عدم حضور شخصيات معينة تمثل له صدمة.

وروى  العديد  من المواقف  التى جمعته بالفنان على حميدة فكان إنسانا كبيرا قبل أن يكون فنانا، فقد كانت له العديد من المواقف التى تدل على خفة ظله وحبه للمرح والضحك وإنسانيته فى التعامل مع الأطفال.


وأضاف :" جئت خصيصا من القاهرة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على صديقي العزيز،  والذى حببنى فى مطروح من كثرة حديثه عنها وعن أهلها فهو كان محبا شديدا لأبناء محافظته، ولم  يتأخر يوما عن أى شخص يحتاج مساعدة منه فعلى الجميع ان يدعو له بالرحمة والمغفرة".


يذكر أن على حميدة، صاحب أغنية لولاكى، توفي  عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بورم فى الرئتين، وتم نقله فى ساعة مبكرة من أمس الخميس إلى مستشفى مطروح العام وتوفي بها.
صديق على حميدة: مصدوم من عدم حضور بعض الفنانين الجنازة.. فيديو
صديق على حميدة: مصدوم من عدم حضور بعض الفنانين الجنازة.. فيديو
صديق على حميدة: مصدوم من عدم حضور بعض الفنانين الجنازة.. فيديو
صديق على حميدة: مصدوم من عدم حضور بعض الفنانين الجنازة.. فيديو
صديق على حميدة: مصدوم من عدم حضور بعض الفنانين الجنازة.. فيديو
صديق على حميدة: مصدوم من عدم حضور بعض الفنانين الجنازة.. فيديو
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مطرب لولاكي.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة علي حميدة

فيديوجراف.. وداعا علي حميدة نجم جيل الثمانينيات

طارق الشناوي: علي حميدة ضحية نجاحه الطاغي وسعاد حسنى ترشحت لبطولة فيلم معه

نطق الشهادة.. شقيق علي حميدة يكشف اللحظات الأخيرة في حياته.. فيديو

تجهيز سرادق عزاء علي حميدة في مطروح.. صور

شاهد.. بدء تشييع جثمان الفنان علي حميدة بمطروح

ترشيحاتنا

السلالات الجديدة.. أستاذ مناعة يزف خبرا سارا بخصوص كورونا

بعد قرار الحكومة.. تعرف على شروط وإجراءات تراخيص البناء الجديدة

كانت حالته خطيرة .. تفاصيل جديدة عن طريقة علاج ترامب من كورونا

لن نتراجع.. السودان يوجه اتهامات خطيرة إلى إثيوبيا.. ما القصة؟

خطيب المسجد النبوي يكشف عن علامة إعراض الله عن العبد.. تعرف عليها

حد ليه شوق في حاجة.. أبرز تهاني نجوم الكرة لـ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك

لاحظهم جيدا.. دراسة توضح أعراض سرطان الأمعاء

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد