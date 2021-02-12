زوجته صورت الحادث.. طبيب يتهم شخصا بتحطيم سيارته ببني سويف

اتهم اختصاصي باطنة بمستشفى عزل الواسطى المركزى شمال محافظة بنى سويف شخصا بالتعدي على سيارته وتهشيمها .









تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف بلاغا من مركز شرطة الواسطى شمال بنى سويف يفيد حضور اختصاصي باطنية بمستشفى الواسطى المركزي ومقيم قرية بنى حدير لـ احرير محضرا ضد " م.ع " بتهمة تحطيم سيارته مستندا إلى فيديو تم تصويره من قبل زوجته بالموبايل.









وقال الطبيب إنه كان يستعد للذهاب إلى عمله بمستشفى الواسطى، وفوجئ بشخص يطالبه بالذهاب معه للكشف على زوجته، مشيرا إلى أن زوجته أخبرت المواطن أنه متأخر على العمل داخل المستشفى وعليه اصطحاب المريضة إلى أحد المستشفيات أو طلب الإسعاف .









تحرر محضر رقم 848 إداري الواسطى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



