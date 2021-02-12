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أخبار العالم

الأردن.. اجتماع خلية الأزمة والحكومة لبحث الوضع الوبائي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:39 م
الأردن
الأردن
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محمود نوفل
كشف موقع عمون الأردني نقلا عن مصدر حكومي إن خلية أزمة كورونا والحكومة ستجتمع السبت، لبحث التطورات في الوضع الوبائي.

وقال المصدر لعمون إن الاجتماع اعتیادي وتقييمي.

وكانت حكومة الدكتور بشر الخصاونة قد دأبت على اعادة تقييم الوضع الوبائي كل أسبوعين أو 3 أسابيع.

وكانت وزارة الصحة الاردنية أعلنت عن تسجيل (1579)  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث سجلت العاصمة الاردنية عمان (1181) إصابة خلال يوم. 

وأوضحت الصحة الاردنية في بيان لها اليوم   إجمالي إصابات كورونا في المملكة ارتفع الي  (343,563) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (14419) حالة.

كما سجلت الصحة الاردنية خلال الساعات الماضية  (12)  وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4433) حالة منذ بداية الجائحة .

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (641) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (324,711) حالة.

و تمّ إجراء (24,501) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,159,350) فحصًا. 
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