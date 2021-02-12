الأمن العام يكشف لغز اختفاء مالك شركة بالمنوفية

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في كشف لغز اختفاء مالك شركة توريدات بالمنوفية.





تبلغ لقسم شبين الكوم بأمن المنوفية من سائق 35 عاما بغياب شقيقه 36 سنة مالك شركة توريدات - مقيم دائرة القسم عقب خروجه من مسكنه.





توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية أن وراء واقعة الغياب كل من حاصل علي بكالوريوس ونجل عمه الأول حاصل علي ثانوية عامة 34 سنه شقيق الثاني - وحاصل على معهد فني تجاري 37 سنه و نجل شقيق الأول حاصل علي دبلوم 23 سنه شقيق زوجة الأول حاصل علي دبلوم 28 سنه وحارس العقار محل إقامة الأول 38 سنه وذلك لسابقة قيام الأول بتسليم المتغيب مبلغ (مليون و250 ألف جنيه ) لاستثماره نظير أرباح شهرية وعدم قيام المتغيب بدفع الأرباح أو رد المبلغ المالي قام على إثر ذلك الأول باستدراج المتغيب للشقة سكنه وإستعان بباقي المتهمين وقاموا بتوثيقه وإحتجازه بإحدى الغرف لإكراهه علي التوقيع علي إيصالات أمانة لإجباره على دفع المبالغ المالية وإنصرفوا عدا الأول وعقب ذلك قام المتغيب بفك وثاقه وحاول الهروب من شرفة الغرفة فإختل توازنه وسقط أرضًا نتج عن ذلك وفاته - فقام الأول والسادس بوضع جثة المجني عليه بحقيبة السيارة الخاصة بالأول والتوجه بها للثاني والثالث وقاموا بدفن المجني عليه داخل منزل "غير مأهول بالسكان " مؤجر للثاني وعقب الانتهاء من الدفن قاموا بصب كمية من الأسمنت علي مكان الدفن لإخفاء معالم الجريمة.





باستهدافهم أمكن ضبط اربعة منهم و بمواجهتهم اعترفوا وأرشدوا عن السيارة المُستخدمة .



