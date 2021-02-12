ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المفتي يشيد بالرقابة والرقمنة.. ويؤكد: الموظف المرتشي سيسأل عن ماله

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:08 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام
Advertisements
أسامة علي
أشاد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بالدور الرقابى الكبير للدولة المصرية.

وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، من واقع الدراسات، أن كلما زاد التعامل بين الموظف والجمهور، وجدت بعض صور الفساد، معقبا: "الاعتماد على الرقمنة مهم للغاية ويقلل أوجه الفساد".

ووجه مفتي الجمهورية  رسالة للموظف المرتشي قائلا: ستسأل عن مالك ويجب عليك التوبة.

وسبق أن قال مفتى الجمهورية إنه لا فائدة من التنمية؛ طالما أن هناك فسادا يهدم منظومة التنمية، مضيفا أن منظومة التنمية تحتاج بجانبها منظومة لدفع الفساد. 

وأضاف مفتى الديار المصرية، إنه لا بد للتنمية أن تنشأ فى بيئة أمانة، يتخللها السلوك الرشيد، والأخلاق العالية، مؤكد أن مواجهة الفساد من أساس فقه الدولة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فى اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. الإفتاء توضح حكم أخذ رشوة لقضاء مصلحة

القاهرة تحيي اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. المحافظ: خطة التحول الرقمى إحدى البدايات الصحيحة لمكافحته.. مفتى الجمهورية: آفة اجتماعية كارثية.. والقومي للمرأة: نحن الأكثر التزاما والأقل فسادا

مفتي الديار المصرية: المستريح يبيع الوهم والكذب.. فيديو

مفتي الديار المصرية: لا فائدة من التنمية طالما أن هناك فسادا.. فيديو

المفتي: يوجد فساد كبير وصغير.. وأُثمّن دور الدولة في بناء الإنسان.. فيديو

مفتي الجمهورية لـ الفاسدين: اتقوا يومًا تُسألون فيه عن مالكم

ترشيحاتنا

خلال 48 ساعة.. 100 ألف جنيه غرامة الشركات المخالفة للفاتورة الإلكترونية

الصحة العالمية تكشف عن سلالة جديدة لفيروس كورونا في الصين

حادث بشع.. "عربية نقل" تدهس 5 سيارات.. فيديو

مش كله تمام.. محمد موسى يصرخ على الهواء ويطلب تدخل محافظ الجيزة

نداء عاجل من السفير الأمريكي لدى ليبيا للحكومة المؤقتة

وزير الخارجية يستنكر التصريحات التركية ويؤكد: نرصد الإعلام القطري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دانتيل قصير فوق الركبة.. شاهد فستان كتب كتاب دينا داش

عشاء مبتكر.. طريقة عمل الكريب بالجبنة ومربى التوت

جيلي الصينية تطرح أول سيارة طائرة على أرض الواقع.. صور