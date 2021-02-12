المفتي يشيد بالرقابة والرقمنة.. ويؤكد: الموظف المرتشي سيسأل عن ماله

أشاد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بالدور الرقابى الكبير للدولة المصرية.
وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، من واقع الدراسات، أن كلما زاد التعامل بين الموظف والجمهور، وجدت بعض صور الفساد، معقبا: "الاعتماد على الرقمنة مهم للغاية ويقلل أوجه الفساد".
ووجه مفتي الجمهورية رسالة للموظف المرتشي قائلا: ستسأل عن مالك ويجب عليك التوبة.
وسبق أن قال مفتى الجمهورية إنه لا فائدة من التنمية؛ طالما أن هناك فسادا يهدم منظومة التنمية، مضيفا أن منظومة التنمية تحتاج بجانبها منظومة لدفع الفساد.
وأضاف مفتى الديار المصرية، إنه لا بد للتنمية أن تنشأ فى بيئة أمانة، يتخللها السلوك الرشيد، والأخلاق العالية، مؤكد أن مواجهة الفساد من أساس فقه الدولة.