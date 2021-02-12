المفتي يشيد بالرقابة والرقمنة.. ويؤكد: الموظف المرتشي سيسأل عن ماله

ووجه مفتي الجمهورية رسالة للموظف المرتشي قائلا: ستسأل عن مالك ويجب عليك التوبة.

وسبق أن قال مفتى الجمهورية إنه لا فائدة من التنمية؛ طالما أن هناك فسادا يهدم منظومة التنمية، مضيفا أن منظومة التنمية تحتاج بجانبها منظومة لدفع الفساد.





وأضاف مفتى الديار المصرية، إنه لا بد للتنمية أن تنشأ فى بيئة أمانة، يتخللها السلوك الرشيد، والأخلاق العالية، مؤكد أن مواجهة الفساد من أساس فقه الدولة.