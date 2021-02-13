ثقافة المنيا تناقش "الرواية التفاعلية الرقمية" بسمالوط

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال نادى أدب بيت ثقافة سمالوط بالمنيا لقاء أدبى لمناقشة "الرواية التفاعلية الرقمية" ناقشها الدكتور عبد الناصر بدران، حيث أوضح تعريف الرواية التفاعلية، وسماتها وأنواعها، وذكر أمثلة كثيرة من كتابها، ومقومات المبدع في الرواية التفاعلية التي يطلق عليها في بعض الأحيان الرواية الشات وهي التي تترك للمشاركين وضع النهايات أو المشاركة في كتابة الرواية كل شخص حسب رؤيته للنص.



