الأشعة تحسم إصابة ساسي

تعرض التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة خلال مشاركته في مباراة مولودية الجزائر.
وجاءت إصابة فرجاني ساسي عبارة عن إلتواء في الكاحل أدت إلى تورم قدم اللاعب، وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن فرجاني سيخضع لأشعة طبية اليوم السبت عقب زوال التورم، من أجل تحديد الفترة التي يحتاجها في التأهيل قبل العودة للانتظام في التدريبات مرة أخرى.
وكان الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، منح لاعبي الفريق الأبيض راحة من مران اليوم، على أن يستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأحد، استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري العام، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.