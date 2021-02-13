الأشعة تحسم إصابة ساسي

تعرض التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة خلال مشاركته في مباراة مولودية الجزائر.





وجاءت إصابة فرجاني ساسي عبارة عن إلتواء في الكاحل أدت إلى تورم قدم اللاعب، وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن فرجاني سيخضع لأشعة طبية اليوم السبت عقب زوال التورم، من أجل تحديد الفترة التي يحتاجها في التأهيل قبل العودة للانتظام في التدريبات مرة أخرى.





وكان الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



