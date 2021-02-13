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رياضة

الأشعة تحسم إصابة ساسي

السبت 13/فبراير/2021 - 12:23 ص
صدى البلد
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ملك موسي
تعرض التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة خلال مشاركته في مباراة مولودية الجزائر. 

وجاءت إصابة فرجاني ساسي عبارة عن إلتواء في الكاحل أدت إلى تورم قدم اللاعب، وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن فرجاني سيخضع لأشعة طبية اليوم السبت عقب زوال التورم، من أجل تحديد الفترة التي يحتاجها في التأهيل قبل العودة للانتظام في التدريبات مرة أخرى. 

وكان الزمالك تعادل مع مولودية الجزائر سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، منح لاعبي الفريق الأبيض راحة من مران اليوم، على أن يستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأحد، استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري العام، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.
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