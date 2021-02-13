بسبب صوت التليفزيون.. عجوز تعتدي على شريكها بالشاكوش والبندقية قبل تسميمه





هاجمت العجوز التي تبلغ من العمر 74 عامًا شريكها وضربته على رأسه بمطرقة لتركه التلفاز مفتوحا بعدما نبهت عليه أكثر من مرة بضرورة غلقه.





ولم تكتف بضربة المطرقة على رأسه أثناء نومه أمام التلفاز المفتوح بل سحبت المسدس وصوبته نحو رأسه، وهي تصرخ لأنها لم تستطع النوم طوال الليل من صوت التلفاز.





حضرت الشرطة وألقت القبض على العجوز «مارلين كبلر» ووجهت إليها اتهامات بمهاجمة شريكها الذي لم يذكر اسمه بشاكوش، في منزلهم في بولهيد سيتي بولاية أريزونا.





ثم هددت الرجل بمسدس قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصاباته بالمطرقة، والأغرب هو اتهامها بوضع كلور في قهوة الرجل لمحاولة تسميمه.





وقالت إميلي فروملت من شرطة مدينة بولهيد: "(الضحية) أخبر الطاقم الطبي أنه استيقظ على مارلين تضربه على رأسه بسلاح داخل منزلهم في بولهيد سيتي".





متذكرا ما حدث في سيارة الإسعاف خلال الطريق إلى المستشفى، قالت فروميلت: "أفاد الضحية أنه تمكن من تفادي البندقية، والهرب بإصابات المطرقة في رأسه".





رأى العديد من الأشخاص الذين كانوا يقودون سياراتهم الرجل المسن، ونقلوه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم القبض على العجوز لاحقًا.





وقد أخبرت الشرطة بأنها "مستاءة" من صديقها "لأنه ترك التلفزيون مفتوحًا أثناء الليل ولم تستطع النوم"، وخلال مقابلة مع الشرطة، أخبر الضحية المحققين أن مارلين كان تسيء إليه لفظيًا بشكل منتظم وتحاول ضربه.

أحيانا تكون تصرفات البعض مستفزة لدرجة قد تجبرك على الرغبة في لكم وجوههم، لكن الأمر خرج عن السيطرة مع عجوز بريطانية ترك شريكها التلفاز مفتوحا.