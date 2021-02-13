مواطن يستغيث من وجود كوفرية كهرباء مفتوحة

أرسل القارئ محمد محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود كوفريه كهرباء مفتوح.





وقال محمد في شكواه نعاني نحن سكان ٦ شارع المشير احمد اسماعيل ناصية العجيل والتوحيد والنور بحي دار السلام بمحافظة القاهرة من وجود كوفريه كهربا مفتوح والحائط متكهرب وقمت بعمل عدة بلغات بشركة الكهرباء ولا حياة لمن تنادي .





وطالب محمد محمد المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة.









ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.