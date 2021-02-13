ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 13 -2- 2021

السبت 13/فبراير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار الدواجن اليوم، السبت 13 -2- 2021، وفقًا لبورصة الدواجن التى أعلنت عنها شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن اليوم 
تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 24 و25 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 29 و31 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 16 إلى 17 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 4 و4.50 جنيها للكيلو، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.

وسجّل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 31 و32 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 36 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها.

وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 33 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 20 جنيها، وكيلو لحم بط المسكوفى 48 جنيهًا.

وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.

يُذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى مليار و100 مليون دجاجة سنويًا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كيلو البط بـ 18 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 14 يناير 2021 .. تفاصيل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يناير 2021.. تفاصيل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 21 يناير 2021

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 23 -1- 2021

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 28 يناير 2021

ترشيحاتنا

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة مواطن داخل قطاع الأمن الوطنى

موجز السوشيال ميديا.. رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو من الجيم.. محمد الشرنوبي يقبل زوجته على المسرح.. وهاشتاج بنحبك يا معلول يتصدر الترند

وزير التعليم يعلن قراراته النهائية بشأن مصير الدراسة والامتحانات.. غدا

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

مصائب الإسماعيلي لا تأتي فرادى.. إصابة البدري بالصليبي والعش بشرخ في القدم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة جديدة فى سعر سوزوكي اسبريسو 2021 فى مصر

كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا

بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش