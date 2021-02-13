إدارة بايدن تتمسك بقرار ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على النبيذ

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات الأوروبية مثل النبيذ والجبن والمنتجات الغذائية.





وقال تقرير صادر عن الإدارة الأمريكية إن السلطات توافق على عدم وجود حاجة حاليا لمراجعة التعريفات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.





وأضافت الوثيقة أن جهاز الممثل التجاري الأمريكي سيواصل مراجعة الإجراءات التي اتخذت أثناء التحقيق، الذي أدى إلى فرض هذه الرسوم في عام 2019.



