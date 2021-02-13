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انهيارات الجسور .. ما أهم العوائق التى واجهت مشروع تبطين الترع ؟ .. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 10:34 ص
انهيار جسور
انهيار جسور
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شيرين عادل

قال المهندس محمد خضر ، مدير هندسة رى كفر الزيات ،  إن أولى الخطوات لتبطين الترع يتم عن طريق دراسة الترع من خلال مركز البحوث التابع لوزارة الرى  .

وأوضح  " خضر "  ، خلال تقرير أذاعه برنامج مصر بتبنى والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أهم المشاكل التى واجهوها فى مشروع تبطين الترع هى انهيارات الجسور والتى تنتج عن اختلاف المناطق بعد تحويل الأراضى الزراعية لأعمال حرفية ، وبنائية والدخول بمعدات ثقيلة على الجسور  محملة بكميات زلط ورمال .

 ونوه  بأن سوء استعمال المواطنين للمجرى المائى يعد من الأزمات أيضأ التى واجهتها الوزارة بمشروع تبطين الترع عن طريق إلقاء المخلفات وأكوام القمامة فى الترع ثم يتم تحسين جودة الترع ، لافتأ إلى أن المشروع  يعتمد على استخدام أنسب وسيلة للتطهير سواء خرسانة مسلحة أو دبش وعلى هذا الأساس يتم التنفيذ .

ولفت إلى أنه يتم دراسة مشاكل الترع سواء عليها تغطيات ويتم تحديد مناسيب الكبارى حتى تتناسب مع مسار التقييم والتأكد من عدم وجود أى عوائق لعميات التنفيذ ، موضحأ  ان الوزارة فى السابق كانت تتبع عملية التطهير عن طريق الحفارات بإزالة الحشائش والعوالق ، والقمامة خاصة أن المنظومة هدفها توصيل المياه وتقصير رحلة وصولها لآخر منتفع على الترع .


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