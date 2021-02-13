انهيارات الجسور .. ما أهم العوائق التى واجهت مشروع تبطين الترع ؟ .. فيديو





قال المهندس محمد خضر ، مدير هندسة رى كفر الزيات ، إن أولى الخطوات لتبطين الترع يتم عن طريق دراسة الترع من خلال مركز البحوث التابع لوزارة الرى .





وأوضح " خضر " ، خلال تقرير أذاعه برنامج مصر بتبنى والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أهم المشاكل التى واجهوها فى مشروع تبطين الترع هى انهيارات الجسور والتى تنتج عن اختلاف المناطق بعد تحويل الأراضى الزراعية لأعمال حرفية ، وبنائية والدخول بمعدات ثقيلة على الجسور محملة بكميات زلط ورمال .





ونوه بأن سوء استعمال المواطنين للمجرى المائى يعد من الأزمات أيضأ التى واجهتها الوزارة بمشروع تبطين الترع عن طريق إلقاء المخلفات وأكوام القمامة فى الترع ثم يتم تحسين جودة الترع ، لافتأ إلى أن المشروع يعتمد على استخدام أنسب وسيلة للتطهير سواء خرسانة مسلحة أو دبش وعلى هذا الأساس يتم التنفيذ .





ولفت إلى أنه يتم دراسة مشاكل الترع سواء عليها تغطيات ويتم تحديد مناسيب الكبارى حتى تتناسب مع مسار التقييم والتأكد من عدم وجود أى عوائق لعميات التنفيذ ، موضحأ ان الوزارة فى السابق كانت تتبع عملية التطهير عن طريق الحفارات بإزالة الحشائش والعوالق ، والقمامة خاصة أن المنظومة هدفها توصيل المياه وتقصير رحلة وصولها لآخر منتفع على الترع .







