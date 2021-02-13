بيكهام: أوفينا بوعدنا لجماهير الأهلي.. وهدفنا استكمال مشوار البطولات

أكد أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الأهلي حققوا حلم جماهير النادي في التواجد على منصة التتويج في منافسات كأس العالم للأندية، بعد الحصول على الميدالية البرونزية والتواجد في المركز الثالث على مستوى العالم.





وأضاف «منذ بداية البطولة ونحن نحلم بالتتويج بميدالية؛ من أجل إسعاد جماهيرنا في كل مكان، وحتى بعد الخسارة أمام البايرن في نصف النهائي لم نيأس، وكانت لدينا رغبة قوية في الفوز بميدالية المركز الثالث والتفوق على بالميراس البرازيلي».





وأوضح «لدينا ارتباطات مهمة خلال الفترة المقبلة؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري، حيث نبدأ الثلاثاء المقبل مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام المريخ السوداني، وكلها منافسات مهمة للغاية، ولدينا جميعًا رغبة في السير قدما نحو إضافة مزيد من البطولات للنادي في عهد هذا الجيل من اللاعبين».





وأعرب بيكهام عن سعادته بالدعم الذى يلقاه من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الذي يحفز اللاعبين بشكل مستمر، ويعقد جلسات مكثفة معهم؛ من أجل تحضيرهم للمباريات.