الري: مشروع تبطين الترع يتواكب مع التطور التكنولوجي في كل دول العالم

قال المهندس عادل عبد القادر، وكيل وزارة الرى بالغربية، إن عدد السكان يوميا يزداد وبالتالى نصيب الفرد من الرقعة الزراعية يقل وحتى يتم المحافظة على المستوى المعيشى يظل نصيب الفرد من الرقعة الزراعية ثابت.





وأوضح "عبد القادر"، خلال تقرير أذاعه برنامج مصر بتبنى والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع تبطين الترع يعمل على كفاءة توصيل الترع والدراسات الهيدروليكية الخرسانية.





ونوه إلى أن مشروع تبطين الترع عمل على تقليل الانفاق على قطاع الصيانة سنويأ، لافتا إلى هذا المشروع يتواكب مع التطور التكنولوجى فى دول العالم، مشيرا إلى أن المشروع يعتمد على استخدام أنسب وسيلة للتطهير سواء خرسانة مسلحة أو دبش وعلى هذا الأساس يتم التنفيذ.





ولفت إلى أن كل ترعة لها منسوب وعرض قاع وميول جوانب حسب نوع الترعة وكان يتم تنظيف الترع بقدر المستطاع لتوصيل حصة المياه للمزارع، مشيرا إلى أن المشروع يعتممد على مصدات للأعشاب والاستغناء تماما عن عمليات تطهير الترع.



