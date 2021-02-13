تعانين من البقع الداكنة ببشرتك.. تعرفي على أبسط الطرق المنزلية البسيطة لعلاجها

تصبح للعناية ببشرتك الأولوية الأكبر في فصل الشتاء، حيث يصبح وجهك عادة هدفًا سهلًا للعديد من مشاكل البشرة، وتظهر البقع الداكنة في الغالب على الوجه ولها نفس العلامات على جانبي الوجه، وهنالك أجزاء من الجسم التي تظهر عليها البقع الداكنة هي العنق وتحت الإبط، وإذا كنت قد تعرضت كثيرًا لأشعة الشمس، فإن تأثير البقع الداكنة يُعرف باسم فرط التصبغ، كما أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تكون مسؤولة عن مشكلة الجلد هذه، عندئذٍ يمكنك التعامل معها من خلال العلاجات الطبيعية بسهولة في المنزل، حيث تظهر هذه البقع الداكنة فقط عندما ينتج جلدك المزيد من الميلانين، وهو المسؤول عن لون بشرتك الفعلي، وهناك طرق مختلفة لعلاج هذه البقع الداكنة.





اقرأ إيضا..









ولهذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع “Bold Sky” أبرز الطرق المنزلية البسيطة لعلاج البقع الداكنة ببشرتك.









1. الزبادي

حيث يعمل كمنظف للبقع الداكنة على بشرتك، كما أنه لديه القدرة على جعل بشرتك متوهجة وتفتيح البقع الداكنة بشكل طبيعي، مع خصائص التبييض والتنظيف يساعد الزبادي في طرد السموم من جلدك، فيمكنك وضعه على وجهك عن طريق صنع مزيج من السكر والعسل والزبادي، سيؤدي ذلك إلى تقشير بشرتك وإزالة جميع الخلايا الميتة.

2. الليمون

يتمتع الليمون أيضًا بخصائص التنظيف والتبييض التي يمكن أن تعزز توهج بشرتك وتساعد في تقليل البقع الداكنة، تعتبر البقع الداكنة على الجلد مشكلة شائعة ويمكن حلها بسهولة باستخدام بعض الليمون في المنزل، فقط قطعي الليمون إلى أربع قطع وضعي واحدة على وجهك برفق، كرري هذه العملية لعدة أيام وستحصل على نتائج جيدة.

3. اللبن

يوجد اللبن الرائب في كل أسرة تقريبًا فهو أيضًا حل جيد للتعامل مع البقع الداكنة على وجهك، فهو غني بحمض اللاكتيك الذي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة والبقع الداكنة من وجهك، ويمكنك بسهولة وضع اللبن الرائب مباشرة على وجهك باستخدام كرة قطنية وتركه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء النظيف وستحصلين على نتيجة أفضل.





4. الصبار

يُنصح أيضًا بوضع جل الصبار على بشرتك يوميًا قبل النوم، حيث يحتوي الصبار على مركب طبيعي يسمى الألوين الموجود فيه، ويساعد هذا العنصر في تفتيح البقع الداكنة على وجهك، كما أن الصبار مفيد لبشرتك بعدة طرق أخرى.