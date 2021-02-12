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مرأة

الفرق بين البقع البيضاء والبهاق.. وعلاج كل منهما

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:35 م
الفرق بين البقع البيضاء
الفرق بين البقع البيضاء والبهاق
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آية التيجي
يمكن معرفة الفرق بين البقع البيضاء والبهاق عبر استشارة الطبيب؛ حيث إن البهاق يميل إلى التأثير على أجزاء كبيرة من الجلد ويسبب تغيرًا ملحوظًا في لون الجلد، قد يؤدي هذا إلى الشعور بالضيق.

ويحدث البهاق عندما تتوقف خلايا جلدية معينة تسمى الخلايا الصبغية عن إنتاج الميلانين، ويعتبر الميلانين هو الصبغة التي تعطي لونًا لبشرتك وشعرك وعينيك، و بدون هذه الصبغة تتشكل البقع البيضاء.


اعتمادًا على شدة البقع البيضاء التي يمكن أن يسببها البهاق يمكن معرفة الفرق بين البقع البيضاء والبهاق، وكيف يشعر الشخص حيال مظهره ، يمكن استخدام العديد من خيارات العلاج للمساعدة في تقليل أعراض البهاق أو الحد منها.

إذا كانت الأعراض طفيفة جدًا ، يمكن لبعض الأشخاص منع ظهور البقع البيضاء من خلال عدم السماح لبشرتهم بالتسمير؛ يمكن أن تظهر هذه البقع في أي مكان على الجسم. عادة ما يكون البهاق متماثلًا ، على الرغم من أنه يمكن أن يظهر في جانب واحد فقط من الجسم. 

وتشمل المناطق النموذجية المصابة بالبهاق الركبتين واليدين والأعضاء التناسلية والشعر كما يمكنك التفريق بين البقع البيضاء والبهاق، بالإضافة إلى ان البهاق يمكن أن يؤثر أيضًا على مناطق الأغشية المخاطية ، مثل داخل الفم والأنف.

ويظهر البهاق عادة في العشرينات من العمر، ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر؛ حيث ان السبب الرئيسي في الإصابة بمرض البهاق غير معروف حاليا، ولكن يمكن ان يكون البهاق مرتبطًا بالوراثة أو بأمراض المناعة الذاتية ، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، وتشمل خيارات علاج البهاق ما يلي:

كريمات الكورتيكوستيرويد منخفضة الجرعة ، مثل كريم هيدروكورتيزون 1 في المائة
كريم Elidel ، صيغة غير ستيرويدية
العلاج بالأشعة فوق البنفسجية بالاشتراك مع الأدوية الموضعية
تبييض الجلد المحيط بالبقع البيضاء الكبيرة لمزجها
جراحة لإزالة الأجزاء العلوية من الجلد المصاب ، إذا فشلت الأدوية والعلاج بالضوء
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