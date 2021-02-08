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مرأة

أسباب صادمة لظهور البقع الداكنة تعرفى عليها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:02 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

عندما يتعلق الأمر بمشاكل البشرة ، فإن البقع الداكنة هي أكثر المشاكل شيوعًا . هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب ذلك ، منها التعرض لأشعة الشمس ومنها ما يرجع إلى الوراثة

في بعض الأحيان نركز على علاج البقع الداكنة ولكن ننسى الانتباه لما يسببها. إليك وفق لموقع  برايت سايد أسباب ظهور البقع الداكنة وكيفية تجنبها.

1. الأضواء الداخلية
قلة من الناس يعرفون ذلك ، لكن التعرض للأضواء داخل منزلك قد يؤدي إلى ظهور بقع داكنة. ذلك لأن الضوء المرئي أو ضوء الفلورسنت يمكن أن يؤثر على فرط تصبغ الجلد. هذا النوع من الضوء موجود في أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون وحتى الهواتف الذكية.
لمنع ذلك ، استخدم واقٍ من الشمس بشكل يومي عند بدء روتين العناية ببشرتك.

2. تخطي واقي الشمس
نظرًا لأن معظم البقع الداكنة ناتجة عن أضرار أشعة الشمس ، فعليك دائمًا ارتداء واقٍ من الشمس بدءًا من الصباح.

3. مزيج من الليمون والشمس

هناك العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية التي تشمل الليمون كوصفات لإزالة البقع الداكنة من الجلد. لكن ما ينساه الناس هو أن عصير الليمون ، عندما يقترن بأشعة الشمس ، قد يتسبب في الواقع في ظهور بقع داكنة أو يجعلها أسوأ ولتجنب حدوث ذلك يجب غسل قناع الليمون جيدا

4. الحمل
تحدث تلك الحبوب أثناء الحمل وهي طبيعية تمامًا فقد تسبب  التغيرات الهرمونية ما يسمى "الكلف" و لحسن الحظ ، تميل هذه البقع الداكنة إلى التلاشي بمجرد انتهاء الحمل.

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