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محافظات

حملة التحصين ضد الحمى القلاعية تواصل أعمالها بالدقهلية وتحصين 41769 رأس ماشية حتى اليوم

السبت 13/فبراير/2021 - 01:32 م
التحصين ضد الحمى
التحصين ضد الحمى القلاعية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه فى إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، قطاع الطب البيطرى استمرار أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك منذ السبت الماضى الموافق 6 فبراير الجارى.

وأوضح المحافظ أن أعمال الحملة حتى اليوم أسفرت عن تحصين 41769 رأس ماشية بنطاق المحافظة، وذلك ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

جاء ذلك بعد إطلاع محافظ الدقهلية على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن نتائج اعمال الحملة بنطاق المحافظة.

وقد أوضح وكيل الوزارة أنه لا توجد حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى التصدع وأن ما تم تحصينة من رؤوس الماشية حتى اليوم يشمل الأغنام والأبقار والجاموس، وأن المديرية تقوم أيضا بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

ومن جهته أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ستستمر على مدى شهر كامل.

وأضاف أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وقال إن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيوانى بما يؤدى إلى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والتى يعانى المواطنين من ارتفاعها.

 وكذلك أكد محافظ الدقهلية على ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.
حملة التحصين ضد الحمى القلاعية تواصل أعمالها بالدقهلية وتحصين 41769 رأس ماشية حتى اليوم
حملة التحصين ضد الحمى القلاعية تواصل أعمالها بالدقهلية وتحصين 41769 رأس ماشية حتى اليوم
حملة التحصين ضد الحمى القلاعية تواصل أعمالها بالدقهلية وتحصين 41769 رأس ماشية حتى اليوم
حملة التحصين ضد الحمى القلاعية تواصل أعمالها بالدقهلية وتحصين 41769 رأس ماشية حتى اليوم
حملة التحصين ضد الحمى القلاعية تواصل أعمالها بالدقهلية وتحصين 41769 رأس ماشية حتى اليوم
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