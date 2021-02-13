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حوادث

ضبط شخص استولى على منتجات مصنع بالغربية ولم يسدد قيمة البضائع

السبت 13/فبراير/2021 - 01:44 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.


تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "مندوب مبيعات لأحد المصانع - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية"، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على منتجات المصنع محل عمله ورفضه سداد قيمتها.


 أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها فى الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم، وتمكن من الحصول على منتجات من المصنع جهة عمل الشاكى تحت زعم توزيعها وإستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.


 عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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