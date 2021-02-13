فتاوى تشغل الأذهان.. حكم لبس الطرحة القصيرة وظهور لون الشعر من تحتها والذهاب لأشخاص عندهم روحانيات لإبطال السحر.. الإفتاء تجيب

فتاوى تشغل الأذهان:

ما حكم الذهاب لأشخاص عندهم روحانيات لإبطال السحر؟

الصلاة بصوت مرتفع هل تعتبر باطلة؟

حكم زيارة المقابر الفرعونية بالأقصر وأسوان.. الإفتاء تجيب

حكم لبس الطرحة القصيرة وظهور لون الشعر من تحتها

لو أكلت قبل الصلاة فهل تجب مضمضة الفم؟









نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:









في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الذهاب لأشخاص لديهم روحانيات لمعرفة وجود سحر من عدمه؟".









وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز الذهاب لأشخاص لديهم روحانيات لأنهم في الغالب لن توجد لديهم روحانيات.









كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "لما بصلي لوحدي بصلي بصوت بين المرتفع والسري.. فهل هذا يبطل الصلاة؟".









وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا الأمر لا يبطل الصلاة أبدا ولا شيء فيه.









وتلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم السفر إلى الأقصر وأسوان لزيارة المعابد والمقابر الفرعونية، فهل هذا حرام؟









وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته، إن هذه الزيارة ليست حراما وفيها نوع من العبرة والاتعاظ، منوها إلى أن هذه الأماكن لون من ألوان الثقافة.









وذكر أن أحد أولياء الله الصالحين وهو سيدي أبو الحجاج، له مسجد في الأقصر وتم بناء المسجد داخل معبد فرعوني، والجداريات والأعمدة عليها نقوش فرعونية ولم يتم هدم هذه الأعمدة والجداريات، مؤكدا أن هذه الأماكن جزء من الحضارة المصرية العريقة ونزورها على سبيل الاعتبار والترفيه.









كما أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز لبس الطرحة القصيرة للمرأة والتي ليست كالخمار.









وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن حدود الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين؛ بحيث لا يظهر شيء من الشعر ولا القرط -الحلق- ولا الأذنين ولا شيء من العنق، ولا يكون الثوب شفافًا مُظهِرًا لما تحته ولا ضيِّقًا وصَّافًا -يُفصِّل أجزاء الجسد-، ولا ملفتًا للأنظار بلونٍ أو تفصيل يسترعي انتباه الآخرين، وإلا دخل في حكمِ المنهي عنه شرعًا.









واستشهدت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم إظهار الشعر من تحت الطرحة»، بقول الله تعالى في كتابه الكريم: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، [النور: 31]، وبقوله – سبحانه-: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا»، [الأحزاب:59].









وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "لو أنا أكلت قبل الصلاة فهل يجب المضمضمة للفم؟".







