وزيرة البيئة: نشر مفهوم تكنولوجيا الطاقة الحيوية.. ودعم منظومة المخلفات الصلبة بالغربية بعدد 39 معدة

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج يرافقهما الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بزيارة لقرية صفط تراب وذلك للوقوف على اعمال التطوير بالقرية والتى تم الاعلان عن تطويرها اتساقا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية ،وايضا اتساقا مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وكذلك مبادرة حياة كريمة، وبالتعاون مع جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك التابع لمجموعة نيو إيجيبت، ومحافظة الغربية ، حيث تم إختيار قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا .





وتتضمنت الزيارة المرور على ترعة القرشية لتفقد اعمال التطوير بها وزراعة كلا من وزارتى البيئة والهجرة والسيد المحافظ لعدد 3 اشجار بمدخل القرية ، ايذانا بإطلاق حملة اتحضر للاخضر بقرية صفط تراب،





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الحملة تهدف الى تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين لتطوير قراهم بجهودهم الذاتية وأن تشاركهم وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر فكر الاستدامة البيئية بصورة تطبيقية على أرض الواقع وفتح مجال للمشاركة المجتمعية للشركات في مجال مستدام ويساهم في تحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.





واضافت فؤاد انه فيما يتعلق بمراقبة وتحسين اوضاع المنشأت الصناعية بقرية صفط تراب، فقد تم التفتيش على كافة المنشآت الصناعية بنطاق القرية وتبين من المراجعة احتياج تلك المنشآت لمحطات معالجة للصرف الصناعى وجارى البحث عن آليات التمويل لتلك المنشآت لتطوير اوضاوعهم وتحقيق توافقهم مع الاشتراطات البيئية من خلال مشروع الحد من التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.





واكدت على اهتمام الوزارة بالعمل على نشر مفهوم الطاقة الحيوية بالقرية تمهيدا لتنفيذها بالقرية حيث تم التعاون مع جمعية صفط تراب للتعريف بتكنولوجيا الطاقة الحيوية واستخدامها فى استخراج الطاقة والسماد من خلال تدوير مخلفات الحيوانات وذلك بواسطة الشركات التى انشئتها وزارة البيئة ودربت كوادرها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة . مشيرة الى انه تم الاتفاق على تنفيذ اول وحدة للطاقة الحيوية بالقرية خلال شهر فبراير الجارى وتدريب المهندسين والعمال بالقرية على تنفيذ الوحدة تمهيدا لنشر تلك الوحدات والتى توفر طاقة نظيفة للطهى وسماد عالى الجودة.





وتابعت انه تم اعداد خطة تفصيلية ببرنامج زمنى لدورات تدريبية وبرامج توعية وحملات نظافة وتجميل ومسابقات لكافة شرائح القرية من شباب واطفال ومزراعين ، والتنسيق مع كافة الجهات من القطاعى الخاص والاهلى والتى ترتبط بمجالات التحول لقرية متوافقة بيئيا. وقد شهدت الفتره الماضيه قيام ووزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ برنامج تدريبى لمجموعة من شباب القرية تم خلاله التدريب على مهارات التنمية والزراعة المستدامة ، ومهارات الاتصال العرض والتقديم، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية تنفيذ حملات طرق الابواب للتواصل المباشر وجها لوجه مع اهالى القرية وتمكينهم من مهارات التأثير السريع من خلال إدارة حوار تبادلي يدفع المستهدفين إلى إعادة التفكير فى أهمية الحفاظ على البيئة ، كما تم تدريب الشباب على صياغة عدد من الرسائل البيئية ليقوموا بدور التوعية لأهالى القرية. وتدريبهم على المشروعات البيئية متناهية الصغر للمساعدة فى عملية التنمية وايجاد فرص عمل لهم. كما تم تنفيذ رحله بيئية لهؤلاء الشباب لمحمية وادى الريان ووادى الحيتان وذلك فى اطار حرص الوزارة على التعريف بثروات مصر الطبيعية، كما تم تنظيم زيارة ميدانية لقرية تونس النموذجية بالفيوم وذلك لتبادل الخبرات .





واشارت الى قيام البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة بدعم منظومة المخلفات بمحافظة الغربية بعدد 39 معدة شاملة سيارات قلاب ولوادر بمبلغ 48.6 مليون جنيه بعقود شاملة الصيانه وقطع الغيار لمدة 4 سنوات ، حيث تعد احدى المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج، مضيفة انه جارى العمل على انشاء محطة وسيطة ببسيون خلال النصف الثانى من العام الحالى، والعمل على انشاء عدد 2 خلية بالمدفن الصحى بالسادات واعادة تأهيل الخلايا القديمة .



