عاوزين أعمدة إنارة .. أهالى قرية كفر الحمادية يستغيثون بمحافظ المنوفية

أرسل القارئ عبده إبراهيم خضر شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود أعمدة إنارة.





وقال خضر في شكواه" طريق قرية كفر الحمادية يئن ويستغيث بمحافظ المنوفية اللواء ابراهيم احمد ابوليمون حيث انه لايوجد به انارة منذ ثلاثة اشهر والاعمدة عليها كشافات انارة ليد ولكن جثث هامدة وتحتاج لبرج الانارة الغير موجود بالوحدة المحلية بقرية ابومشهور التابع لها القرية.





وأضاف يوجد بالطريق عدد ٨ مطبات وتتسبب فى وقوع الحوادث يوميا وذلك لكثرة السيارات على الطريق لانه يربط مدينة السنطة غربية بمدينة بركة السبع مرورا بقرية كفر الحماية، ولذلك نستغيث لحل المشكلة رحمة باهالى القرية وحرصا على سلامة وامان مستخدمى الطريق.





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