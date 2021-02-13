ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحذيرات من تعرض إيران لموجة رابعة من فيروس كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 03:44 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
Advertisements
قسم الخارجي
أصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، تحذيرات من تعرض إيران لموجة رابعة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 


وقال روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: "كل من يدخل إيران، خاصة من الدول المصابة بفيروسات جديدة، يجب أن يمتثل تماما لقوانين الفحص والحجر الصحي، وهذا ليس بالشيء الذي يمكن التغاضي عنه، لأن قضية حياة الملايين على المحك".


وأضاف: "يجب أن نعلم أنه حتى لو تم التطعيم بكثرة وكانت جميع المعدات جاهزة، يجب أن نكون في حالة تأهب وحذر لمدة عام آخر".


وتابع: "المبدأ هو عدم إعادة نمط الحياة إلى الماضي والاستمرار لمدة عام آخر على الأقل". 


وذكر أن: "الأمر الآخر الذي يجب القيام به هو التطعيم، الذي بدأنا به، وهذا يتعلق بجعل المجتمع والناس أكثر أمانا بحيث يتم تقليل معدل الوفيات وكسر سلسلة تفشي الفيروس". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سيندمون.. إيران تعلن اعتقال بعض الضالعين في اغتيال فخري زادة

في ذكرى اغتيال سليماني.. أول رد من إسرائيل على اتهامات إيران بشأن خداع أمريكا

إسرائيل تنتقد مزاعم إيران بالسعى لخداع الولايات المتحدة وتصفها بـ "الهراء"

بسبب قاسم سليماني.. إسرائيل تعلن منطقة المطلة على الحدود اللبنانية منطقة عسكرية مغلقة

30 عاما على حرب الخليج الثانية.. عندما اندلعت أكبر أزمة بين أمريكا وإسرائيل بسبب صواريخ صدام

في وداع ترامب.. روحاني يتهم الرئيس السابق بعرقلة تطعيم الإيرانيين ضد كورونا

ترشيحاتنا

جريمة مؤسفة.. 6 مراهقين يغتصبون فتاة حتى الموت

طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وشبورة بكافة الأنحاء ..فيديو

أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

الكويت ترجئ الحظر الجزئي بسبب كورونا.. تفاصيل

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 2- 2021

تحطم طائرة إسرائيلية وسقوط قتيلين.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رينو كابتور RS Line موديل 2021 الجديدة

يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف