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أخبار العالم

يقضي على كورونا نهائيا .. صحيفة بريطانية تكشف عن لقاح عالمي يخرج إلى النور قريبا

السبت 13/فبراير/2021 - 04:51 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أفادت صحيفة "تلجراف" البريطانية، اليوم السبت، بأن علماء بريطانيين يعملون على إنتاج لقاح عالمي موحد، سيكون  فعالًا ضد جميع السلالات المتحورة من فيروس كورونا، من خلال استهداف جوهر الفيروس نفسه، مشيرة إلى أن اللقاح قد يكون جاهزًا في غضون أقل من عام.

ونقلت الصحيفة عن علماء بريطانيين بجامعة نوتنجهام يعملون على تطوير اللقاح العالمي، الذي سينهي بدوره الاستمرار في الحاجة إلى إجراء تعديل على اللقاحات الموجودة بسبب تحورات الفيروس قولهم، إن اللقاح يمكن أن يكون جاهزًا في غضون أقل من عام.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن اللقاحات الحالية، مثل فايزر، وأسترازينيكا، تستهدف البروتين الخاص بالفيروس، ولكن فعالية هذه اللقاحات يمكن أن تتضاءل، مع استمرار تحور الفيروس.

ولفتت الصحيفة إلى وجود دليل يفيد بأن اللقاحات الحالية لا تحمي متلقيها من تحورات الفيروس الذي يحتوي على طفرة "E484K"، وهي الطفرة المنتشرة على نطاق واسع في جنوب إفريقيا والبرازيل.

وكشفت الصحيفة أن شركة "سكانسل" البريطانية، المتخصصة في تطوير لقاحات السرطان، وغيرها من الشركات الأوروبية والأمريكية الأخرى، تعمل على إنتاج لقاح مضاد للفيروس بجميع تحوراته، حيث يعمل علماء من جامعة نوتنجهام إلى جانب الشركة البريطانية لإنتاج لقاح يستهدف بروتينًا في جوهر الفيروس يسمى "Nucleocapsid" وتم اختصار اسم هذا البروتين إلى "N" فقط.

وأوضحت "تلجراف" أن التجارب البشرية على هذا اللقاح ستبدأ في النصف الثاني من العام الجاري، وبعدما تم إجراء تجارب على الفئران، وأتت بنتائج إيجابية.
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