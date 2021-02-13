إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

قرر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة في القليوبية، إحالة العاملين بـ 6 مراكز شباب للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات فى أوقات العمل الرسمية.









جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لعدة مراكز بالإدارات الفرعية المختلفة وذلك فى إطار المتابعات المستمر وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، للتأكد من الإجراءات الإحترازية، وممارسة الأنشطة المختلفة فى مراكز شباب المحافظة.





ففى إدارة طوخ تبين ان كلا من مركزى مشتهر ومنشية مشتهر مفتوحان مع تغيب بعض العاملين، كما تابع عملية الإحلال والتجديد للملعب الخماسي بمركز شباب مشتهر وكما وجد مركز شباب ميت كنانة يمارس الأنشطة فى وجود العاملين بالفترة الصباحية وأكد على ضرورة سرعة التخلص من الكهنة الموجودة بالمخازن واتباع الإجراءات القانونية فى ذلك.





أما في إدارة شباب شبين القناطر، فوجد مركزى شباب "القلزم وكفر الشرفا القبلى" مغلقين أما "منية شبين، كفر طحوريا" فوجد الحاضرين يمارسون الأنشطة فى غياب بعض العاملين.





كما تفقد مشروع خدمة عامة للطلائع كفر طحوريا، والتأكد من أخذ كل الإجراءات الاحترازية فى التباعد والتعقيم المستمر للمشاركين.





وفى مركز شباب سندوة التابع لإدارة شباب الخانكة والذى وجد مفتوح فى غياب أحد العاملين، وتم متابعة التوصيات للإداراة الهندسية بالمديرية لرفع كفاءة المبنى الإدارى وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك فى أقرب وقت.





من ناحية اخرى تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، مشيرا إلى أنه تم اختيار مركز شبين القناطر للتطوير ضمن المبادرة.





وأشار الهجان إلى أن عملية التطوير ستكون شاملة وستشمل مشروعات الصرف الصحي والصحة وغيرها من الخدمات، فضلا على تدشين مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب.





وأضاف محافظ القليوبية أنهم سيعملون على تحويل الخدمات بالمحافظة إلى خدمات رقمية في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي لافتا إلى أن التفكير المتبع حاليا أصبح تفكير غير تقليدي وهناك طفرة في كل المجالات.