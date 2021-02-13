محافظ القليوبية: مبادرة تطوير القرى تشمل مشروعات عديدة لخدمة الأهالي

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، مشيرا إلى أنه تم اختيار مركز شبين القناطر للتطوير ضمن المبادرة.









وأشار الهجان إلى أن عملية التطوير ستكون شاملة وستشمل مشروعات الصرف الصحي والصحة وغيرها من الخدمات، فضلا على تدشين مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب.





وأضاف محافظ القليوبية أنهم سيعملون على تحويل الخدمات بالمحافظة إلى خدمات رقمية في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي لافتا إلى أن التفكير المتبع حاليا أصبح تفكير غير تقليدي وهناك طفرة في كل المجالات.





وكان محافظ القليوبية قد تفقد عددا من المشروعات بمدينة شبين القناطر، والمواقع المستهدف تطويرها بقري المدينة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لاستهداف 1500 قرية على مستوى الجمهورية.





واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء الوحدة المحلية بكفر شبين بنسبة تنفيذ 70% بتكلفة 1.7 مليون جنيه تنفذها مديرية الإسكان بالمحافظة، مشددا على سرعة الانتهاء من المشروع خلال شهر من تاريخه وسحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التأخير. كما تفقد المحافظ أيضا محطة رفع طحانوب حيث تم الانتهاء منها بنسبة 100% وجار تطهير الشبكات بطول 3 كيلومترات، كما تم الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين وتبلغ تكلفة المشروع 65 مليون جنيه.





وتابع المحافظ الجولة، بتفقد أعمال رصف طريق قليوب شبين بطول 14 كيلومترا وبتكلفة إجمالية تصل إلى 55 مليون جنيه وتقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بالإشراف على التنفيذ، حيث تم الانتهاء بنسبة 85 %، وكذلك أعمال إنشاء مدرسة العوام الثانوية وتتكون المدرسة من 16 فصلا بتكلفة 11 مليون جنيه وتم تنفيذها بنسبة 50% وسيتم الانتهاء منها في شهر ديسمبر القادم، مشددا على ضرورة الانتهاء منها وتسليمها لتدخل الخدمة العام المقبل.





وخلال جولته بقرية طحانوب، التقى المحافظ بمواطني القرية واستجاب لشكواهم والتي تمثلت في تطهير ترعة الشرقاوية وتشغيل مخبز بالقرية حيث تواصل المحافظ على الفور بالمسؤولين لحل المشكلتين.





كما تفقد المحافظ مكتب بريد طحانوب وتبين وجود ضعف بشبكة الإنترنت تؤدي إلى تعطيل نظام العمل أثناء صرف المعاشات والمرتبات وعلى الفور تواصل المحافظ مع المسؤولين لحل المشكلة فورا وزيادة سرعة الإنترنت.





وتابع المحافظ أعمال توسع بمدرسة القشيش الإعدادية والمكونة من طابق أرضي و4 طوابق حيث تم إضافة 6 فصول جديدة لتصل عدد الفصول إلى 18 فصلا بتكلفة 7 ملايين جنيه، موجها بإزالة المبني القديم وإحلاله بمبنى آخر كتوسع ليصل إجمالي الفصول بالمدرسة إلى 24 فصلا؛ للقضاء نهائيا علي الكثافات الطلابية.





وأثناء جولته بقرية القشيش، تابع الهجان أعمال تأهيل وتبطين الترع، كما تفقد أيضا مدرسة السلمانية الابتدائية (إنشاء جديد) والتي تم الانتهاء منها بنسبة 100% بتكلفة 5 ملايين جنيه مكونة من 6 فصول وفصلين لرياض الأطفال.





وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة القليوبية منها قري مدينة شبين القناطر وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن بداية التنفيذ ستكون من خلال تطوير 36 قرية و148 عزبة بالمدينة.





وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.