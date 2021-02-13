بدء تطوير طريق كفر حمزة – أبو زعبل بالخانكة.. صور

بدأت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة فى اعمال تطوير طريق كفر حمزة – أبو زعبل وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية









وقال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة ان طريق كفر حمزة يعد من الطرق الحيوية والرئيسية التى تربط محافظة القليوبية ببعض المحافظات المجاورة.





واضاف انه تم متابعة دهان اعمدة الانارة في اتجاة كفرحمزة ابوزعبل والعكس بداية من الكوبري الجديد حتي بنزينة كفرحمزة حيث تم دهان اعمدة الانارة الموجودة في منتصف الطريق وعمل صيانة لجميع الاعمدة الموجودة علي الطريق العام قبل الدهان.





واشار ربيع الى انه تم ايضا دهان الحاجز الخرساني الموجود بمنتصف الطريق ورفع جميع التركمات الموجودة على الطريق لاطفاء نوع من الشكل الجمالي للطريق العام بجوار ترعة الاسماعيلية.





من ناحية اخري واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة للمرور حملاتها لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.





وشنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء حملات مكبرة على المواقف المختلفة وتم تحرير 15144 محضرا للمخالفين حتى اليوم وتوقيع غرامة 50 جنيه وتم إحالة بعض المخالفين للنيابة لرفضهم تسديد الغرامة فوريا.





وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.





ودعا محافظ القليوبية المواطنين لتنفيذ التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه فى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.





وأشار إلى ضرورة عدم السماح بدخول المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق ، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.