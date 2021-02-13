هارب من مؤبد و18 سابقة .. ضبط 230 تذكرة هيروين مع مسجلين في المنيا

تمكن رجال البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا من ضبط عاطلين ببني مزار لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي للتجارة في المخدرات، أحدهما هارب من حكم المؤبد، والثاني لدية 18 سابقة، وبحوزتهما 230 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي كبير، سلاح ناري، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.





تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقيه إشارة من العقيد محمود الحلوانى مأمور مركز شرطة بني مزار بتمكن حملة أمنية مكبرة من القبض على تجار مخدر الهيروين.





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أسفرت الحملة التي قادها الرائد بلال الجناينى، رئيس مباحث المركز، والرائد الحسينى جابر والنقباء محمد الجبالي، ومصطفى عارف، عن القبض على كل من: أ - ك -ع 30 سنة، عامل ومقيم بندر دائرة المركز وشهرته "أحمد توتا" وبحوزته 140 تذكرة من مسحوق الهيروين المخدر و سلاح ناري ومبلغ مالي 2750 جنيها، وهارب من حكم بالمؤبد.



